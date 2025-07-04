教宗良十四世8月和9月礼仪活动安排

教宗礼仪处公布了教宗良十四世8月、9月的礼仪活动安排。

（梵蒂冈新闻网）教宗礼仪处7月3日公布了教宗良十四世8月和9月的礼仪活动安排。从7月6日主日开始，他将前往罗马近郊的冈道尔夫堡休息一段时间。

3日主日，开始8月的第一项活动。正值青年禧年庆典之际，教宗将于当天上午9点在罗马郊区的托尔维尔加塔大学区举行弥撒，届时，来自世界各地的青年将参加此项礼仪。这个地方因著若望保禄二世教宗在2000年禧年期间主持的盛大弥撒而享有盛名。

8月15日圣母升天节，教宗将于当天上午10点在冈道尔夫堡的宗座堂区圣多默堂举行弥撒。

9月7日主日，教宗将于上午10点在圣伯多禄广场主持弥撒，册封真福皮耶·乔治·弗拉萨蒂（Pier Giorgio Frassati）和真福卡洛·阿库蒂斯（Carlo Acutis）为圣人。教宗良十四世于6月13日召开的公开常务枢密会议上宣布了这个日期。

9月14日主日，教宗将于下午5点在罗马城外的圣保禄大殿主持大公纪念活动，缅怀新近的殉道者和信仰的见证人。

9月28日主日，教宗将于当天上午10点在圣伯多禄广场主持弥撒，与前来罗马的要理教员共同庆祝专为他们举行的禧年活动。

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