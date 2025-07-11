教宗：探望长者是与耶稣相遇，使我们摆脱冷漠和孤独

教宗第五届世界祖父母和年长者日文告于7月10日公布，主题是“没有失去希望的人是有福的”。今年这项庆祝活动将于7月27日主日举行。

（梵蒂冈新闻网）“所有堂区、协会和教会团体都蒙召成为感恩和关怀的‘革命性’的主角，这主角的形象藉著常常探望长者得到实现”。教宗良十四世在第五届世界祖父母和年长者日的文告中，托付地方教会承担起这项使命，因为我们这个时代倾向于将长者“边缘化”和“忘记”他们。今年世界祖父母和年长者日将于7月27日主日举行，主题是“没有失去希望的人是有福的”（参阅：德十四2）。

教宗在文告中指出，爱长者、亲近他们，以及探望他们的行动，无论是对探访者还是被探访者来说，都具有获得释放和得救赎恩典的价值。“探望长者是与耶稣相遇的一种方式，使我们摆脱冷漠和孤独。”

方济各教宗于2021年设立了世界祖父母和年长者日，这项庆祝活动的目的是提供机会，“与孤独的人相遇”。

在圣经中，天主的逻辑与我们社会中长者被边缘化和被忽视的现象完全相反，他们往往是受害者。教宗良十四世提醒说，“圣经中有提到上了年纪的几位长者的情况，上主将他们纳入祂的救恩计划中”。

亚巴郎和撒辣、匝加利亚和依撒伯尔、尼苛德摩，甚至在“80岁时被召叫去解救他的人民”的梅瑟。在一般人的眼中，未来的希望似乎与他们从来无关，但“上主却将他们纳入其救恩计划中”，教宗对此解释道，因为“在上主的眼中，年迈是一个蒙受祝福和获得恩宠的时期，对祂来说，长者是希望的首要见证人”。

年轻一代能从这希望中受益，在磐石上建设他们未来的家园。教宗指出，“如果长者的体弱需要年轻人的活力，那么缺乏经验的年轻人则需要长者的见证，以明智规划未来”。

教宗良十四世也提到方济各教宗最后一次在医院接受治疗时，为3月16日主日三钟经祈祷活动准备的稿件，他在稿件中写道：“尽管我们身体虚弱，但依然没有任何事能阻止我们去爱、祈祷、奉献我们自己，并且在信仰中为彼此做个希望的明亮记号。”

文告的最后，教宗写道，“让我们在每天的祈祷和弥撒中与上主相遇，并获得更新；也让我们在家庭和日常生活的交往中，用爱传递我们多年来所践行的信仰”。

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