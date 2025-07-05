教宗良：天主在人的心中说话，朝圣是聆听祂声音的时刻

教宗良十四世接见来自丹麦、爱尔兰等地的青年、老师和神父。教宗强调：圣伯多禄和圣保禄以殉道者的行为奉献他们的生命，以此见证他们对耶稣的爱。前往他们的朝圣地，可以坚定信仰，也使我们更容易与他人分享信仰。

（梵蒂冈新闻网）这是一个“倾听与祈祷的时机”，让人在内心深处“更清楚地听见天主的声音”，因为“我们常常失去真正聆听的能力”：这才是为禧年而来罗马朝圣的意义。教宗良7月5日上午在宗座大楼的克莱孟厅接见了前来罗马朝圣的哥本哈根教区的青年，以及爱尔兰、英格兰、威尔斯和苏格兰的老师们，强调了上述思想。

教宗指出：“我们听音乐，耳朵无时无刻被各种数字信息淹没，有时我们却忘了聆听自己的内心。”因此，“天主在我们内心向我们说话、召叫我们，邀请我们更好地认识祂，活在祂的爱中。透过这样的聆听，你们或许能够敞开心门，让天主的恩宠坚固你们在耶稣内的信仰，如此你们便能更容易地与他人分享这份恩宠”。

朝圣经验的重要性

接著，教宗指出圣伯多禄和圣保禄在罗马殉道，他们为了爱耶稣，作了最高的见证。教宗感谢青年们来到罗马，告诉他们朝圣经验的重要性：“朝圣在我们的信仰生活中具有重大的角色，因为它使我们远离家乡和惯常生活，提供我们时间与空间来与天主进行更深层的相遇。这些时刻常帮助我们成长，因为通过这些时刻，圣神温柔地塑造我们，使我们越来越顺应耶稣基督的心思意念。”

基督是纯真教导的楷模

教宗接著对老师们讲话，强调在青少年的成长中，老师“扮演著重要的角色，他们会把你们视为生活和信仰的榜样。他们会特别注意你们如何教导、如何生活”。教宗勉励老师们每天培养自己与基督的关系，如此才能“引导和鼓励受托付所照顾的人”，在生活中“跟随基督”。

最后，教宗提醒，朝圣之旅没有结束的时候，它只是将重心转向日常生活中的“门徒的朝圣”。这条路并不容易走，但有了上主的帮助、圣人的转祷、彼此鼓励，以及信靠天主的仁慈，这次朝圣的经验将在你们的一生中结出果实。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html