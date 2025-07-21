教宗：战争的野蛮行径应立即停止，中东寻求和平解决之道

在冈道尔夫堡夏宫诵念《三钟经》后，教宗良十四世为和平发出强烈的呼吁，为遭受以色列袭击的加沙圣家堂堂区的受害者表达哀痛。教宗也向中东地区的基督徒表达关怀：“你们在我和整个教会的心中。”

（梵蒂冈新闻网）“我请求立刻停止战争的野蛮行径，并以和平方式解决冲突”。这是教宗良十四世于7月20日主日《三钟经》祈祷活动结束时，为中东地区发出的沉痛呼吁。他提及上周四以色列军队袭击加沙天主教圣家堂堂区的事件，三名基督徒丧生。教宗特别表达他对遇难家属和堂区教友的关怀，指出“这又是一次针对加沙平民和宗教场所的持续性军事袭击”。

教宗随后发出强烈呼吁，“我呼吁国际社会务必遵守国际人道法，履行保护平民的义务，并禁止集体惩罚、滥用武力与强迫人口迁移的行为”。

教宗也特别关怀中东地区的基督徒，将他们托付给童贞圣母玛利亚，愿她常常保护他们。教宗说：“我理解你们在如此严峻的形势下无能为力的感觉。你们在我和整个教会的心中。感谢你们的信仰见证。”

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