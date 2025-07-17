教宗对乌克兰的关爱：粮食包送进哈尔科夫居民家中

通过教宗赈济所，援助物资从罗马圣索非亚大殿出发，送到乌克兰旧萨尔蒂夫和舍夫琴科韦的居民家中，那里遭受俄罗斯的轰炸袭击。赈济所所长克拉耶夫斯基枢机：「爱德不休假。圣父教宗要求我们尽快予以落实。」

（梵蒂冈新闻网）暑假期间，工作节奏放缓，但爱德并非如此。教宗良十四世虽然正在冈道尔夫堡夏宫避暑，但他对战争地区百姓的关怀行动正如火如荼地进行。通过圣座爱德服务部，教宗将粮食包送往乌克兰哈尔科夫近期遭受俄罗斯袭击的地区，救援当地居民。

货车从罗马圣索非亚大殿出发

教宗赈济所所长克拉耶夫斯基枢机向本新闻网表示，他与教宗谈论物资的运送时，「圣父教宗要求尽快予以落实」。枢机强调：「爱德从不休假！」

几天前，已有多辆货车从圣索非亚大殿出发，载满成箱的罐装粮食、油、面、肉、鱼，特别是鲔鱼，前往乌克兰。此外，货车也装载了一些生活必需品。其目的地是哈尔科夫（Kharkiv）州的旧萨尔蒂夫（Staryi Saltiv）和舍夫琴科韦（Shevchenkove）。

粮食的供应方是圣乔治君士坦丁神圣军事骑士团，该机构在意大利和全世界依循基督信仰原则，促进灵性、文化和爱德行动。今年6月也有几辆货车从圣索非亚大殿出发，将床垫、粮食，以及给儿童的玩具送往乌克兰。

直接送到各家各户

这一切都直接运送到袭击幸存者的家中，不假他人之手，不由其它机构来分发。这是一趟从罗马圣索非亚大殿直达哈尔科夫居民家中的旅途，装货的白色箱子用乌克兰文和意大利文写著：「教宗良十四世给哈尔科夫百姓的礼物。」

克拉耶夫斯基枢机分享的照片证明了，这些民众看到教宗良如同方济各教宗那样不忘他们的苦难，感动之情溢于言表。

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