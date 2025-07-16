教宗为宪兵队主持弥撒：切莫误以为邪会胜正

教宗良十四世7月15日上午探访罗马近郊冈道尔夫堡宪兵队指挥部，意大利国防部长和宪兵部队总司令都参加了教宗主持的弥撒。教宗敦促道，在战争和暴力肆虐的时期，应当运用法律和正直的力量去打击犯罪。

（梵蒂冈新闻网）「尤其在这战争和暴力肆虐的时期，你们应当忠于你们的誓言：以国家公仆的身份，运用法律和正直的力量去打击犯罪」。教宗良十四世7月15日上午在冈道尔夫堡宪兵队指挥部小堂主持弥撒，以这席话期勉参礼者，并敦促他们，面对那伤害社会秩序的不公不义，千万不可「陷入诱惑，误以为邪会胜正」。

军队主保：大忠者贞女圣母玛利亚

当天上午9点，在罗马近郊冈道尔夫堡夏宫避暑的教宗，前往距离夏宫只有几步路的宪兵指挥部。他一抵达，就受到意大利随军主教萨巴（Gian Franco Saba）总主教的欢迎。意大利国防部长克罗塞托（Guido Crosetto）和宪兵部队总司令隆戈（Salvatore Luongo）也参加了教宗主持的弥撒。

适逢宣布大忠者贞女圣母玛利亚为意大利军队和宪兵部队主保75周年，教宗在讲道中指出，在二战结束后「重建精神和物质的时期」，圣母玛利亚对天主的忠贞成了「每个宪兵忠于祖国和意大利人民的榜样」。

「这个美德传达出奉献、纯洁，以及不断增进共同福祉的努力。宪兵加以捍卫，并且保障公共安全，维护所有人的权益，尤其是那些处于危险的人的权益。」

教宗感谢宪兵的服务

为此，教宗「由衷感谢」宪兵高尚且艰辛的服务。他们不仅为意大利及其国民效劳，「也惠及圣座和前来罗马的信友」，尤其是「这禧年的众多朝圣者」。

教宗指出，宪兵对大忠者贞女圣母玛利亚的敬爱之心，反映在他们的格言上，即「世代忠诚」。此格言表达出每一个宪兵的「责任感和忘我精神，直到牺牲自己为止」。

意大利宪兵尽忠职守，不惜献出自己的生命。教宗由此提到可敬者达奎斯托（Salvo d’Acquisto）的圣德芳表，赞许他有如军队的一面「黄金奖章」，他的列真福品案正在进行当中。

谁若承行天主旨意，就是耶稣的弟兄姊妹

当天弥撒所选读的福音记载，耶稣说：「不拘谁遵行我在天之父的意旨，他就是我的弟兄、姊妹和母亲。」（玛十二50）教宗阐明，这就是基督信仰中「弟兄姊妹」一词的真正意涵，它是一种「胜过于血缘的关系，因为它使我们每个人都参与其中」。

的确，「当我们承行天主的旨意时，也就是当我们彼此相爱，如同天父爱了我们那样时，我们就真正是耶稣的弟兄姊妹」。教宗解释道：「当天主的独生子成了我们的弟兄时，天主父就变成我们的父亲，那与圣父、圣子相结合的圣神，则前来居住在我们心中。」

圣奥斯定：圣母先是首位门徒，然后才是母亲

教宗接著表明，天主的爱极其伟大，因此耶稣甚至在十字架上将祂的母亲托付给祂所喜爱的若望宗徒，让祂的母亲做我们的母亲。童贞玛利亚之所以成为耶稣的母亲，「是因为她怀著爱听从天主圣言，接纳天主圣言进入她的心中，而且忠实地活出圣言」。

为此，教宗引用圣奥斯定对这段福音章节的注解，说：「玛利亚作为基督门徒的身份更为重要，其次才是基督母亲的身份。」事实上，「玛利亚是有福的，因为她听从了天主圣言，并且予以落实」。教宗强调，「玛利亚生命的意义在于忠诚地守护了她从天主那里领受的圣言：她接纳了生命的圣言，在怀中孕育并使之诞生」。

主日三钟经祈祷活动中的问候

此前，教宗曾于13日主日在三钟经祈祷活动中问候意大利韦莱特里（Velletri）宪兵学校的学生，该学校正是以可敬者达奎斯托的名字命名。教宗鼓励他们「继续他们的服务进程，为国家和公民社会效劳」。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html