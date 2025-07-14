教宗：让我们为和平及忍受战争、暴力之苦者祈祷

在冈道尔夫堡夏宫门口诵念《三钟经》后，教宗良十四世不忘为忍受冲突之苦的人祈祷。他提及前一天列品的新真福梅修士，感谢在暑假期间照顾儿童和青年的服务者和教育者，以及所有人对他的「热情欢迎」。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世7月13日主日在罗马近郊冈道尔夫堡夏宫门口说：「亲爱的弟兄姊妹，我们不可忘记为和平祈祷，以及为所有因暴力和战争而处于痛苦和急需处境的人祈祷。」

在罗马近郊的冈道尔夫堡，教宗当天上午10点在维拉诺瓦的圣多默堂主持主日弥撒，然后正午12点在夏宫门口带领众人诵念《三钟经》。念经后，他表示「很高兴」来到冈道尔夫堡，并感谢所有人对他的「热情欢迎」。

新真福梅修士的见证

然后，教宗提到，圣母昆仲会的梅（Licarion May）修士前一天在西班牙巴塞罗那荣列真福品。新真福于1909年在「敌视的氛围中」被仇教者所杀害，他生前「怀著热忱和勇气」在最贫困的人中间履行教育使命。教宗祈愿新真福的见证能激励所有的人，尤其是教育领域的工作者。

谈到教育界，教宗向在暑假期间陪伴儿童与少年的服务者和教育者表达感激之情，并提及为儿童和少年举办的吉弗尼电影节（Giffoni Film Festival），为此送上祝福。

问候朝圣者并向宪兵致敬

当天的自由广场人潮汹涌，数千人一大早就涌入这个名为冈道尔夫堡的小镇。虽然天气不稳定，时而晴空万里、时而乌云密布，但人们的热情丝毫未减。

教宗念经后向在场的团体表示问候，包括：从波兰来的礼仪学院暑期班学员、西班牙埃纳雷斯堡（Alcalá de Henares）教区圣伯多禄宗徒堂的朝圣者、奥斯定会隐修女，以及法国利耶塞（Liesse）音乐学院少年合唱团成员。

教宗尤其问候了意大利韦莱特里（Velletri）宪兵学校的学生。他说：「我鼓励你们继续你们的服务进程，为国家和公民社会效力。」接著，教宗邀请在场众人为「那些提供服务的人鼓掌喝采」。

接近民众

三钟经祈祷活动结束后，教宗走上前去问候站在最前排的人，与他们握手、赐予祝福。最后，教宗步行进入夏宫，广场上的人们仍沉浸在与伯多禄继承人共度夏季时光的幸福喜悦中。

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