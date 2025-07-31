教宗为受迫害的基督徒祈祷：外交应成为解决冲突之道

在周三公开接见活动结束时，教宗良十四世念及刚果民主共和国科曼达的一个遭遇恐怖袭击的堂区，对此表达“深切悲痛”，并呼吁肩负责任的人士携手合作，以防止针对信徒的暴力与迫害。教宗也提及《赫尔辛基最终文件》签署50周年，强调“有必要”守护其精神，并邀请人们坚持对话、加强合作。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世7月30日在周三公开接见活动中，心里夹杂著悲痛和盼望。一方面，由于刚果民主共和国的一个堂区遭遇“残忍”的恐怖袭击，导致超过40位基督徒惨遭杀害，教宗对此表达“深切悲痛”；另一方面，教宗则是怀抱希望，即便身处冲突的时代，也愿“赫尔辛基精神”能重新吹拂。

对刚果民主共和国教堂袭击事件表示悲痛

教宗首先提及7月26日至27日夜间发生在刚果民主共和国东部科曼达（Komanda）堂区的屠杀事件。这场“残忍”的屠杀由民主同盟军（ADF）发动，造成超过40人在教堂或家中被杀害。教宗表示：“我将这些受害者托付于天主的仁慈中，并为伤者以及全球仍在遭受暴力与迫害的基督徒祈祷。我也呼吁肩负地方与国际责任的人士携手合作，预防此类悲剧的再次发生。”

赫尔辛基精神

接著，教宗将目光转向一项具有历史意义的纪念日：8月1日是《赫尔辛基最终文件》签署50周年纪念日。该文件由35个国家签署，缓和了当时冷战时期东西方阵营的关系，也确认了各国应尊重边界、通过外交与对话解决争端的基本原则。

此前，方济各教宗在国际冲突与紧张局势日益加剧的背景下曾多次呼吁重拾这种“精神”。教宗良在公开接见中也提及这种精神，期望“开启一个新的地缘政治时代，促进东西方之间的靠近”。教宗还补充道：“在当今这个时代，比以往任何时候都更需要守护‘赫尔辛基精神’，坚持对话、加强合作，并把外交作为预防与解决冲突的首要途径。”

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