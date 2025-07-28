搜索

搜索

搜索

简中简体中文
2025.07.27 Angelus 2025.07.27 Angelus  (@Vatican Media)
教宗
繁體

教宗三钟经：上主始终俯听我们，我们应不断祈祷

七月份的最后一个主日，教宗良十四世在三钟经祈祷活动中强调了信靠天主的重要性。教宗提醒道：「祈求天父后，不可待人刻薄、冷酷无情。」

（梵蒂冈新闻网）基督徒称天主为「阿爸、父啊」，这种温柔与亲切在耶稣教导门徒的《天主经》中表达出来。教宗良十四世7月27日主日在三钟经祈祷活动中如此表示，这是他从冈道尔夫堡夏宫返回梵蒂冈后，第一次带领聚集在圣伯多禄广场上的信众诵念《三钟经》。

天主从未对我们转身不顾

在念经前的讲话中，教宗引用了《天主教教理》，阐述天主的慈父特质（参阅：2778号、2783号）。教宗勉励众人要怀著依恃之情奔向天父，承认自己是深深「被爱的儿女」。

「每当我们转向祂，祂从未对我们转身不顾，即使我们很晚才叩祂的门，或许我们先前犯了错、有过失、挫败，即使为了迎接我们，祂必须『叫醒』祂那些在家里睡觉的孩子（参阅：路十一7）。事实上，在教会大家庭内，天父毫不迟疑地让我们所有人都参与祂的每一个爱的举动。」

上主始终俯听我们

关于求救呼声可能不被垂听的假设，教宗指出，这是超乎人类限度的奥秘。「当我们祈祷时，上主始终俯听我们。如果有时祂在难以理解的时机、用令人费解的方式来回应我们，那是因为祂有智慧地采取行动，运用那远超乎我们理解的上智在施展威能。因此，即使在这些时候，也要满怀信赖之情、不断地祈祷：我们永远都将在祂内找到光明和力量。」

如同天主爱我们那样去爱

接著，教宗引用教父的思想，尤其是迦太基圣西彼廉（Cyprian of Carthage）和金口圣若望（John Chrysostom）的话语，重申心口如一的必要性：体认到自己是天主的子女，就意味著要向他人表现关爱，不可失去人性。「要如同天主爱我们那样去爱：乐于助人、行事谨慎、互相关切、没有算计」。

教宗最后鼓励众人「在祈求天父后，不可待人刻薄、冷酷无情」。相反地，我们应当「让自己被天主的美善、耐心、慈悲所改变，好能有如一面镜子那样在我们身上反映出祂的面容」。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html

2025 Jul 28, 10:53

《三钟经》是纪念天主降生成人无限奥迹的经文，每日诵念三遍，即清晨六点，中午十二点和晚上六点圣堂敲响钟声的时刻，因此在中文语境中被称为三钟经。而三钟经的拉丁文名为Angelus，取自第一句“上主的天使向玛利亚报喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一个单词。《三钟经》由三条论及耶稣基督降生成人奥迹的短句和三遍《圣母经》组成。在每个主日和重大瞻礼，教宗都会从梵蒂冈宗座大楼书房窗口带领圣伯多禄广场上的信众一同诵念此经文。念经前，教宗会发表简短的讲话，讲解当天的读经；之后，教宗会问候广场上的朝圣者。从复活节到圣神降临节，《三钟经》由《天皇后喜乐经》代替。后者是一篇纪念耶稣基督复活的经文，以三遍《光荣颂》为结尾。

最新的三钟经/天皇后喜乐经

阅读全部 >

与教宗一起祈祷

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三钟经

启：主的天使向玛利亚报告。

应：她因圣神受孕。

（圣母经一遍）

启：我是主的婢女。

应：请照祢的话在我身上成就。

（圣母经一遍）

启：天主圣子降生成人。

应：居住在我们中间。

（圣母经一遍）

启：天主圣母请为我们祈求。

应：使我们堪当承受基督的恩许。

启：请大家祈祷：

应：天主求祢把祢的圣宠注入我们心中，我们既因天使的预报，得知祢的圣子降生成人，亦愿赖祂的苦难及祂的十字圣架，获享复活的光荣。因我们的主基督。阿们。

愿光荣归于父、及子、及圣神；起初如何，今日亦然，直到永远。（三遍）

教宗或宗座降福礼

启：愿主与你们同在。

应：也与你的心灵同在。

启：愿上主的圣名受颂扬。

应：从现在直到永远。

启：上主的圣名是我们的助佑。

应：因祂创造了天地。

启：愿全能的天主，圣父，圣子，圣神降福你们。

应：阿们。