教宗三钟经：上主始终俯听我们，我们应不断祈祷

七月份的最后一个主日，教宗良十四世在三钟经祈祷活动中强调了信靠天主的重要性。教宗提醒道：「祈求天父后，不可待人刻薄、冷酷无情。」

（梵蒂冈新闻网）基督徒称天主为「阿爸、父啊」，这种温柔与亲切在耶稣教导门徒的《天主经》中表达出来。教宗良十四世7月27日主日在三钟经祈祷活动中如此表示，这是他从冈道尔夫堡夏宫返回梵蒂冈后，第一次带领聚集在圣伯多禄广场上的信众诵念《三钟经》。

天主从未对我们转身不顾

在念经前的讲话中，教宗引用了《天主教教理》，阐述天主的慈父特质（参阅：2778号、2783号）。教宗勉励众人要怀著依恃之情奔向天父，承认自己是深深「被爱的儿女」。

「每当我们转向祂，祂从未对我们转身不顾，即使我们很晚才叩祂的门，或许我们先前犯了错、有过失、挫败，即使为了迎接我们，祂必须『叫醒』祂那些在家里睡觉的孩子（参阅：路十一7）。事实上，在教会大家庭内，天父毫不迟疑地让我们所有人都参与祂的每一个爱的举动。」

上主始终俯听我们

关于求救呼声可能不被垂听的假设，教宗指出，这是超乎人类限度的奥秘。「当我们祈祷时，上主始终俯听我们。如果有时祂在难以理解的时机、用令人费解的方式来回应我们，那是因为祂有智慧地采取行动，运用那远超乎我们理解的上智在施展威能。因此，即使在这些时候，也要满怀信赖之情、不断地祈祷：我们永远都将在祂内找到光明和力量。」

如同天主爱我们那样去爱

接著，教宗引用教父的思想，尤其是迦太基圣西彼廉（Cyprian of Carthage）和金口圣若望（John Chrysostom）的话语，重申心口如一的必要性：体认到自己是天主的子女，就意味著要向他人表现关爱，不可失去人性。「要如同天主爱我们那样去爱：乐于助人、行事谨慎、互相关切、没有算计」。

教宗最后鼓励众人「在祈求天父后，不可待人刻薄、冷酷无情」。相反地，我们应当「让自己被天主的美善、耐心、慈悲所改变，好能有如一面镜子那样在我们身上反映出祂的面容」。

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