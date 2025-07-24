教宗劝勉多明我会会士：在当今重大挑战中宣讲福音

在多明我会举行省会长大会之际，教宗良十四世致信该修会总会长蒂莫内尔神父。教宗表示，本次大会探讨面对“四类群体”的不同宣讲方式，这一主题非常恰当。

（梵蒂冈新闻网）在禧年期间举行修会大会，是一次“更新的机会”，且植根于那“不叫人蒙羞的望德”，以及意识到“天主召叫你们成为宣讲者，是要在当今独特的挑战中宣讲福音”。这是教宗良十四世在致多明我会（又称：道明会）总会长蒂莫内尔（Gerard Francisco Timoner III）神父的讯息中所表达的期望。本次会议为多明我会省会长大会，自7月17日至8月8日在波兰克拉科夫（Kraków）举行。

教宗表示，这次会议所选择的主题“特别恰当”，即探讨要如何更具体地以不同的方式向“四类群体”宣讲。他们是：那些尚未认识耶稣的人、基督信徒、那些已远离教会的人，以及处于上述境况中的年轻人。

活出默观宣讲者的圣召

教宗祈愿这次修会大会的决议能帮助会士们细心聆听“那位持续领导教会走向圆满真理的圣神”。教宗也期盼“这段共处的时光能加强会士们的热忱，以圣多明我所选择的福音生活方式来服务基督的奥体”。

最后，教宗祝愿这段共同经历的兄弟情谊与祈祷生活，能“巩固他们作为多明我会会士彼此间的共融连结，并激励他们越来越圆满地活出作为默观宣讲者的圣召”。教宗总结说：“忠于你们会祖的神恩与灵修精神，你们必会无疑地继续在教会的心中开展你们的使命。”

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