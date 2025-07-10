教宗鼓励拉丁美洲要理教员：重燃宣讲基督的渴望

教宗良十四世通过圣座国务卿帕罗林枢机，致电拉丁美洲教理讲员，勉励他们从“对基督的爱的认识”出发，重新燃起“宣讲祂、传福音并引导他人在信仰中向祂说‘是’的渴望”。这些理讲授员正于7月7日至11日在巴拉圭首都亚松森参加第十三届拉丁美洲要理教员协会常务大会。

（梵蒂冈新闻网）从对基督的“爱的认识”出发，重新燃起“宣讲祂、传福音、并引导他人在信仰中向祂说‘是’的渴望，使自己成为祂活生生临在的明镜”。教宗引用《天主教教理》中的话，通过圣座国务卿帕罗林枢机签署的电报，向参加第十三届拉丁美洲要理教员协会(Scala)常务大会的组织者和参与者传达了这一信息。该会议于7月7日至11日在巴拉圭首都亚松森举行。

教宗特别问候协会主席马里奥·塞古拉·博尼利亚（Mario Segura Bonilla）神父，希望本次会议“以反思纳匝肋人耶稣为核心目标，因为祂是要理讲授的中心和终点”。

电报最后，教宗呼求善导圣母的转求，并颁赐他的宗座降福。

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