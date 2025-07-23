教宗返回梵蒂冈：遏止武器，坚持每个人的尊严

教宗良十四世7月22日晚上离开冈道尔夫堡夏宫，返回梵蒂冈。他与几名守在夏宫门口等他的记者交谈，回答了一些有关国际时事的问题。「教会的声音依然很重要，我们要继续促进和平。」

（梵蒂冈新闻网）务必遏止武器和战争背后的贸易：教宗良十四世7月22日晚上向几名记者表达了这个讯息。教宗结束了在冈道尔夫堡夏宫为期16天的避暑时光，当天晚上将近9点回到梵蒂冈。他在启程时问候了守在夏宫门口等他的记者们，并回答了一些有关国际时事和加沙局势的问题。

被问到是否有机会前往受苦的地方，例如加沙，教宗解释道，「有很多地方」是他渴望能亲自前往的，「但这不是找出对策的必然方法」。反之，「需要鼓励所有人放下武器，而且也要放弃战争后面的一切贸易。很多时候，因著军火贩运，人们变成只是个无足轻重的工具。关于这点，我们必须时常坚持每个人的尊严，基督徒、穆斯林和各宗教信徒的尊严。我们都是天主的儿女，依照天主的肖像而受造。因此，我们必须继续努力」。

此外，关于他在冈道尔夫堡夏宫的居住情况，教宗说，好极了。他表示之后还会回来冈道尔夫堡，并为所受到的款待而感到十分满意。「我得以呼吸一点不同的空气。」但是，教宗在暑假期间依然工作，因为「他从未停止关注」时事，并接到一些国家元首的电话，进行电话会谈。教宗说：「这很重要。感谢天主，教会的声音依然很重要。让我们继续努力促进和平。」

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