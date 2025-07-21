教宗主日弥撒：从团结与分享中，萌生和平的文化

教宗良十四世在阿尔巴诺主教座堂主持主日弥撒，省思了玛尔大和玛利亚两姐妹的待客之道，强调服务与聆听是人生中形影不离的两个面向。

（梵蒂冈新闻网）服务与聆听是款待中形影不离的两个面向，福音中玛尔大和玛利亚分别是其代表人物。这两种神恩看似相反、实则互补，有助于建设「和平的文化」。教宗良十四世7月20日主日上午在意大利罗马近郊阿尔巴诺教区庞加爵主教座堂主持弥撒，在讲道中提出了这个要点。

当天上午大约9点，良十四世从冈道尔夫堡夏宫乘座车出发，前往邻近的小镇阿尔巴诺，众多教堂敲响钟声，欢迎教宗的来访。阿尔巴诺教区主教维瓦（Vincenzo Viva）在停车处恭迎教宗，伴随教宗走向主教座堂。教宗沿途问候信众，然后进入主教座堂主持弥撒。

5月的失约

教宗在弥撒中首先表示：「众所周知，我原本应该在5月12日来这里，但是圣神使之发生变化。但我真的很高兴，并怀著这份友爱、这基督徒的喜乐，问候你们在场的所有人！」

教宗所指的是，他今年原本要在5月12日、教区主保圣庞加爵瞻礼以阿尔巴诺领衔枢机的身份前来就任，但因为他于5月8日当选教宗，这就任礼并未举行。

款待与祝福

在讲道中，教宗从主日的第一篇读经展开省思（参阅：创十八1-10）。经上记载，天主在「一天最热的时候以三个人的样貌」来到亚巴郎这里。教宗向主教座堂内大约4百名信友解释道，「阳光炽热」的时候，三个「陌生人」想要来避暑，亚巴郎作为「一家之主」尽其本份，认出这三个客人是天主，上前迎接他们，俯伏在地，邀请他们停下脚步。不仅圣祖亚巴郎，他的妻子撒辣和仆人也做了这爱的举动。

教宗强调，天主为了向亚巴郎宣布撒辣将生一个儿子的消息，「选择了款待之路」，「回来敲他们的门，请求接待和信任」。这对老夫妇积极回应，将神秘的访客视为祝福，「对将要发生的事还不知情」。「他们提供了他们所拥有的：食物、陪伴、服务和树荫。他们所领受的是关于新生命和后代子孙的许诺。」

服务与聆听

接著，教宗谈论了当天选读的福音，即耶稣到玛尔大和玛利亚的家中探访的事迹（参阅：路十38-42）。玛利亚坐在耶稣脚前聆听，玛尔大对此有所怨言，希望玛利亚能帮忙分担家务。耶稣则邀请玛尔大重视聆听的价值。

教宗阐明，这两姐妹的服务和聆听看似是互相矛盾的态度，实际上是款待中形影不离的两个面向，在我们与天主的关系中尤其如此。「在行动中具体活出信仰、忠于我们的职责」，固然重要；然而，从默观天主圣言出发，做到这一切，也很重要。「藉著静默时刻、祈祷时刻，我们在上主前收敛心神，在我们内聚精会神」。

「这是我们格外需要恢复的基督徒生活幅度，不论它是个人和团体价值，或是我们时代的先知性记号：都要为静默腾出空间，聆听天父『在暗中看见』并说出的话语（参阅：玛六6）。」

在休息中感受到天主

在这层意义上，暑假会是「天主眷顾的时候」。教宗指出，我们在暑假不只体会到「与天主亲密无间的美好和重要性」，而且也有助于「更加敞开心扉、接纳彼此」。

为此，圣父教宗邀请众人放下繁忙的事务和烦恼，品尝宁静的时刻，分享相遇的喜乐，互相照顾，交流经验和想法，互相增进理解并交换意见。教宗说：「这让我们感受到被爱，我们大家都需要这些。」

「如此一来，我们将在信仰与生活的团结、分享中促进和平的文化，也帮助我们周围的人克服分裂、敌意，并且在人与人之间、民族与民族之间、宗教与宗教之间互相交流。」

领圣体后，教宗送给维瓦主教一件祭披，以表示与该教区同在，并向主教和他的子民致以感谢。

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