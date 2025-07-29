教宗敦促数字领域传教者和网红：在线上看见受苦的基督

数字领域的传教者和天主教网红在圣伯多禄大殿参加属于他们的禧年弥撒，并在弥撒后聆听了教宗良十四世的谆谆教诲。教宗叮嘱他们使社交网络洋溢著基督徒的望德，修补关系的网。

（梵蒂冈新闻网）宣讲基督直到地极、在互联网中遇见的弟兄姊妹身上看见受苦的基督，以及修补我们的网。教宗良十四世7月29日上午在梵蒂冈圣伯多禄大殿接见了参加禧年活动的数字领域传教者和天主教网红，对他们提出这三项劝勉。

当天上午，数字领域传教者和天主教网红齐聚在圣伯多禄大殿，参加圣座福音传播部代理部长塔格莱枢机为他们主持的弥撒。弥撒结束后，教宗良十四世前来与他们相会，首先强调在充满「敌意和战争」的时代，我们需要平安，需要见证出复活主的那句问候：「愿你们平安！」（参阅：若廿19）

然后，教宗分别用意大利语、英语、西班牙语提出了三大挑战和相应的劝勉。他先用意大利语勉励在场众人「让社交网络和数字领域洋溢著基督徒的望德」。「平安需要在每个地方被寻求、宣讲和分享。今天我们或许比以往更加需要传教门徒将复活主的恩典带往世界各地，为生活的耶稣所赐的希望而发声，直到地极，并且前往各地去触及那些等待的心、寻找的心和渴求的心」。

数字领域传教者和天主教网红所面对的第二个挑战是，要始终在互联网中遇见的弟兄姊妹身上看见受苦的基督。教宗用英语说：「我们的使命、你们的使命是要滋养基督徒人文精神的文化，并要为此携手努力。这为我们大家都是『网络』之美。」

「在我们今天所处的文化中，科技的幅度几乎无所不在，尤其是人工智能的普遍运用将在每个人的生命中和整个社会里标志出新的纪元。这是我们必须面对的：省思我们见证的真实性、我们聆听和发言的能力，我们理解和被理解的能力。我们有责任一起发展出我们时代中新的思考方式和语言，为天主的爱发声。」

接著，教宗用西班牙语阐释了第三个挑战，即：修补渔网（参阅：玛四21-22）。教宗指出，我们今天要编织别的网，例如：关系的网、爱的网、为彼此白白付出的网，以及天主的网。在这些网中，「能够修补破洞，治愈孤独，并且在每次相遇中都体会到无穷尽的爱，毫不在乎追随者的人数」。

为此，教宗鼓励在场众人「缔造共融，打破分裂和两极化的逻辑」。我们应当「以基督为中心，好能以美好、光明与真理来克服世俗和假消息的逻辑（参阅：若八31-32）」。

教宗最后感谢他们在生活中所行的善、他们所推进的梦想、对主耶稣和教会的爱、他们对受苦者的帮助，以及在数字领域的旅途。教宗将他们的见证托付于上主，并且颁赐降福。

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