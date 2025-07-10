每日多达百公斤的邮件寄给教宗良

意大利邮政局表示，在罗马菲乌米奇诺的分拣中心每天有数百封寄给教宗良的信件。这股洪流般的邮件在教宗当选以来从未间断。

（梵蒂冈新闻网）信封和明信片的背面写著“致教宗良十四世”。收件人清楚无疑，即使地址模糊或不准确，这些邮件也都会被送到梵蒂冈，每天多达百公斤。这是意大利邮政局在一份公告中发表的消息。

罗马邮政局菲乌米奇诺分拣中心负责人表示，自普雷沃斯特于2025年5月8日当选教宗以来，这样的邮件流量已成常态。邮件来自世界各地，目前尚无法确定哪个国家写给教宗的最多。

在罗马菲乌米奇诺分拣中心完成初步处理后，那些每日寄往圣座的邮件都会接受安全检查，并透过自动化系统进行登记并过秤。之后，这些“教宗的邮件”会被送往最靠近梵蒂冈的配送中心，接著再进行投递。

信件的内容有时难以明了，但有时信封上的图画让人联想到可能出自一位小朋友，或是一位年长者颤抖的笔记，他们都向教宗诉说著心声。教宗深知，每一张明信片或是问候的话语，确定无疑地承载著寄信人给予他珍贵的情感。

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