教宗要理讲授：耶稣开启我们心灵的耳朵，成为希望的见证人

教宗良十四世在冈道尔夫堡夏宫暑休后，于今天7月30日恢复周三公开接见活动。在要理讲授中，教宗提醒我们，在人生困境和沟通障碍中，需要亲近耶稣，让祂开启我们的心灵，使我们能倾听、沟通并服务他人。我们同时也被召去帮助他人遇见耶稣，获得希望与痊愈。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世在冈道尔夫堡夏宫暑休后，于今天7月30日上午恢复在圣伯多禄广场主持例行的周三公开接见活动。教宗继续以“耶稣基督、我们的希望”为主题的禧年系列要理讲授，并以一位聋哑人的痊愈，来结束关于耶稣公开生活的系列省思。

聚集在圣伯多禄广场上的众人首先聆听了选自《马尔谷福音》的章节，回顾耶稣治好聋哑人的奇迹（参阅：谷七32-37）。教宗对此解释道，正如我们在福音中听到的那样，耶稣以一个关怀的举动，将聋哑人领到一边，以祂的话语和触摸治愈了他。接著，教宗提到，当下，许多人在绝望中封闭自己，他们似乎丧失了沟通的能力，或许是因为在与他人互动时，他们经常感到伤害和误解。于是，教宗邀请我们需要与耶稣有亲密的时刻，好能听到祂说：“厄法达。”意思是：“开了罢。”因为祂使我们能超越自身的问题，使我们有倾听与沟通的能力，服务他人。最后，教宗劝勉我们要如那位聋哑人的朋友们带他去见耶稣一样，我们也蒙召成为耶稣治愈能力的见证人，把他人带到祂面前，使他们能聆听祂的话语、感受祂的触碰，并充满希望和痊愈。

要理讲授结束后，教宗问候了讲不同语言的人。他对讲中文的人们说：“亲爱的弟兄姐妹们，愿天主将祂恩宠的宝藏倾注在你们及你们所爱的人身上。我降福大家！”

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