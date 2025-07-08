教宗良祝圣的四位新司铎的见证

32位来自世界各地的执事于6月27日在圣伯多禄大殿被祝圣为司铎，教宗良十四世亲自为他们主礼。祝圣礼举行前，他们中的四位透过梵蒂冈媒体讲述了他们的故事。

（梵蒂冈新闻网）一位是在加勒比海小国履行传教使命的迦纳人。另一位是乌克兰家庭八个孩子中的老二。还有一位则是来自巴西利亚附近卫星城年龄不到 30 岁的巴西人。从意大利巴里城的街头到巴布亚新几内亚的海岸，一幅不同年龄、面容和经历的镶嵌画于 6 月 27 日星期五在圣伯多禄大殿编织在一起。他们与其他执事共32人在禧年司铎庆典之际由教宗良十四世祝圣为司铎。

“恩宠”和“感激”是这些年轻人情感中最常出现的字眼，他们经过多年的分辨，正在实现天主为他们安排的人生计划。在怀疑、改变和祈祷中，几位新司铎在祝圣礼举行前与梵蒂冈媒体分享了他们的故事。

来自加纳的布莱兹的历程

“天主的恩宠不分国界，因为我来自加纳，在加勒比海服务，而现在我将在罗马被祝圣。教会确实是普世性的，希望漫游远方”。33岁的布莱兹·奥福·曼科瓦（Blaise Ofoe Mankwa）兴奋地谈到他被祝圣为司铎的事，他将成为金斯敦教区的司铎，这是在加勒比海小岛国圣文森特和格林纳丁斯的唯一教区。

布莱兹在加纳首都阿克拉的郊区出生， 2023年被派到加勒比海的岛国，以圣言会传教士的身分在这个以新教徒为主要居民的岛上工作。他在那里结束使命后，继续在金斯敦教区接受修生培育的进程。他讲述说：“在修道院时，我听到内心有一个更深层的声音，指引我走向一条我自己有时也不明白的道路。有些时候我想放弃，但天主一直在我身边。最终这是一段恩宠的旅程。我在加纳接受培育，也在肯亚读了神学，现在我在加勒比海。这一切都在灵性、文化和牧灵方面造就了今天的我。”

最近这些年来，圣文森特和格林纳丁斯的人民经历了许多艰难的时刻：火山爆发、飓风肆虐、新冠大流行。布莱兹解释说：“在那里，我学会了朴素的美。人们的生命力非常强，与他们在一起使我的信仰更加坚固。” 他亲身经历了 2024 年的贝丽尔飓风造成的灾难。“有一件事让我一直坚持下去，那就是我深信天主派遣我，不是要我到顺风顺水的地方，而是到需要祂爱的地方”。

现在，布莱兹迫不及待地等待受祝圣后立即回到那里。他说：“有幸在罗马，在教会的心脏，在禧年期间蒙教宗祝圣，这是我即使在最不切实际的梦想中也无法想像的！这不仅对我自己、我的家人和朋友，也对我在加勒比海服务的人群来说，是一个恩宠的时刻。我将以新的力量和满怀感激的心情回到那里。”

维塔利与那些活得仿佛是末日的时刻

28 岁的维塔利·德米特利申（Vitalii Dmytryshyn ）也表达了同样的心情，他来自乌克兰基辅救主之母修道院。他是家里八个孩子中的老二，参加了新慕道团的信仰行程，他的一个哥哥也于一个月前被祝圣为司铎。维塔利感谢天主能让他的家人来罗马参加他的祝圣礼，尽管正在进行著战争。

他说：“我肯定不是乌克兰最好的执事，也许我是最弱的一位。也许天主让我在罗马这里被祝圣，因为祂知道我需要帮助才能前行。”

正是这种处在冲突中的不稳定现实，帮助他更加把每一天视为一份礼物。“我看到天主愿意让我不要为自己生活，而是将我在这里得到的这一切希望带给乌克兰” 。

维塔利的修道院院长曾经告诉他，“要把每一天都当做最后一天来度过”。他反省自己，说道：“这句话帮助我不要肤浅地生活，尤其是目前乌克兰有这么大的苦难。我看到许多家庭失去丈夫、孩子、房屋，失去了一切。这场战争的时期促使我认真地生活，寻求天主，意识到当我念完夜祷后进入梦乡后，那可能是我的最后一夜。”

尽管维塔利在十年的修道生活中经历了许多怀疑与危机，他仍感到天主召叫他，要他注视天主，而不是他自己。他表示：“天主向我证实，祂召叫我，如同祂召叫伯多禄那样。但天主召叫伯多禄，那是因为祂爱他。这对我帮助很大。”

若望，教宗祝圣的一个“巴布亚新几内亚”的儿子

36 岁的若望·韦（ John Wai ）也有接近天主的相似经验，他是巴布亚新几内亚人。2020 年，他的四名亲人在一年当中都因病去世。那时他在修道院已经生活了几年，亲人的离世使他处于深重的危机。若望讲述说：

“我的情绪起伏不定，这让我觉得修道也许不是我的圣召，也许我需要一段时间来走出困境，思考所发生的事件。我的培育导师陪伴我，关心我，告诉我在修道院继续学业的同时，我会找到所需要的帮助。现在我很感激他们对我做的这一切。在那一刻，我想到耶稣的邀请，祂让人舍弃一切跟随祂。于是，我做了一个重大的决定，继续在修道院修道。我把亲人的离世看作我生命的一部分，我的十字架。”

今天，他深信这些亲人陪伴著他，并且“常为他祈祷”。对于这位年轻人来说，能在罗马被祝圣，无论作为圣弥额尔总领天使会的成员，还是作为巴布亚人，都是一种荣耀：“这不仅为我是个祝福，为我的国家和人民也是祝福。至少有一位巴布亚新几内亚的儿子被教宗祝圣为司铎，而且是在禧年期间，这将被载入史册。”

阿尔贝托与朋友和团体的支持

27 岁的阿尔贝托·德莫拉（Alberto De Mola） 是意大利南部巴里省焦维纳佐（Giovinazzo）地方的人，对他来说，身边的人对他圣召行程的支持非常重要。阿尔贝托说：“我从小就感受到这个召叫，但很难表达出来，因为首先我不想将它告诉自己或其他人。后来，我先是和朋友们谈起这事，他们都支持我，然后又和我的父母谈起，但他们最初并不同意。”

阿尔贝托很愿意强调他进入修道院时所获得的支持，无论是来自他本乡焦维纳佐堂区的本堂神父，还是来自堂区信友们的支持。他说：“最大的帮助来自于人。有些人在你身旁，有些人在祈祷中给予你支持，还有些人也许在经济上支持你作出这样的选择。这一切都让你意识到你并不孤单。”

对阿尔贝托来说，他深信是“基督的爱” 对他的司铎圣召作了肯定。“这是一件决定性的事情，给你留下印记、改变你，以及让你把其他一切都放在次要的位置。只有当你感到你心中的上主才是一切的答案、唯有祂才使你称心如意，你才能做出这样的选择”。

路加，15岁时就感到“被召叫”

27 岁的巴西人路加·苏亚雷斯·多斯桑托斯（Lucas Soares dos Santos） 来自距离首都巴西利亚几公里远的卫星城镇普拉纳尔蒂纳 （Planaltina），正是这次与天主的深层相遇，使他在分辨的行程上抛下锚。他在 15 岁时就感受到司铎圣召，当时他在朝拜圣体，意识到 “天主的确是真天主”。路加解释说：“我感受到祂对我的爱、祂的慈悲，我得以回顾我生命中的某些记忆，看到天主的临在并召叫我。”

高中毕业后，路加在大学读了一年哲学，之后进入修道院，认真走在分辨的行程上。他讲述说：“修道院的生活对我触动最深的是与其他修生的兄弟友爱和团体生活。当然还有祈祷，这帮助我加深了与天主的关系。”

对路加来说，能够“在每 25 年一次的禧年中蒙教宗祝圣，这是一个难以言喻的机会。我非常感谢天主，祂透过这些具体的标记表达祂无限的大爱”。

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