教宗移民和难民日文告：他们坚忍不拔、信赖天主、见证望德

教宗良十四世在第111届移民和难民日文告中，省思了望德、移民与传教之间的关联性，鼓励「公教移民在接纳他们的国家做希望的传教者，在耶稣基督的讯息还没抵达的地方开辟信仰的道路，或者开启跨宗教的交谈」。

（梵蒂冈新闻网）福传的第一要素是见证，所有基督徒，尤其是移民者，蒙召做出见证，成为真正的福传者。教宗良十四世在第111届世界移民与难民日文告中引用了保禄六世教宗的这一思想，勉励基督徒弟兄姊妹。依照先教宗方济各的意愿，本届世界移民与难民日活动挪至10月4日至5日进行，届时也将举行禧年的移民者和传教界庆典。为此，教宗良十四世在文告中对望德、移民与传教之间的关联性展开省思。

教宗首先阐述了当前全球背景下导致人员迁移的悲惨原因，例如：战争、暴力、不义和极端天气。面对令人惊恐不安的处境，教宗指出，「人们心中愈加渴望和平的未来，期盼每个人的尊严都得到尊重」。这正是天主对世人和万物的计划，先知们早已预示了这样的未来（参阅：匝八4-5、12），而且它已经由耶稣基督展开（参阅：谷一15；路十七21）。

移民为望德作见证

关于望德，教宗引用《天主教教理》，称「望德是回应人对幸福的向往，这向往是天主放置在人心内的」（1818号），并强调「在当代移民经验中，移民与望德之间的关联性十分清晰」。「很多移民、难民和流民是得天独厚的望德见证人」，在日常的逆境中展现出「他们的坚忍不拔和对天主的依恃之情」。

此外，移民和难民也帮助教会记得，她是旅途中的教会，「在望德的支持下不断走向最终的家乡」。教会应当抵拒「属于世界」的诱惑（参阅：若十五19），牢记圣保禄宗徒所说的：「我们的家乡原是在天上。」（斐三20-21）

移民的传教使命

谈到传教的幅度，教宗勉励天主教移民「在接纳他们的国家做希望的传教者，在耶稣基督的讯息还没抵达的地方开辟信仰的道路，或者开启跨宗教的交谈」。有鉴于「福传的第一要素是见证」，所有基督徒，尤其是移民者，蒙召做出见证，「成为真正的福传者」（参阅：圣保禄六世教宗，《在新世界中传福音》，21号）。

与此同时，接纳移民的团体也可以成为希望的见证者，让人们看到「每个人作为天主儿女的尊严都获得承认」。「如此一来，移民和难民被视为弟兄姊妹、大家庭的一员，从而发挥各自的才华，充分参与团体生活」。

禧年之际的祈祷

教宗最后总结道：「在这禧年，教会为所有移民和难民祈祷之际，我希望把每一个在旅途中的人，以及那些致力于陪伴他们的人，都托付给童贞玛利亚的慈母护佑，她是移民者的安慰。但愿她能在他们心中维系活泼的望德，支持他们努力建设一个更加相似于天国的世界，那是在我们旅途的终点等待我们的真正家乡。」

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