教宗良将于7月9日举行首台照料受造界弥撒

圣座新闻室介绍了“照料受造界”弥撒的专用读经和经文。教宗良十四世将在冈道尔夫堡夏宫的愿祢受赞颂庄园举行首台照料受造界弥撒。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世将于7月9日星期三在冈道尔夫堡夏宫内的愿祢受赞颂庄园举行私人弥撒，首次使用为照料受造界弥撒的祈祷经文。 7月3日，圣座新闻室举行新闻发布会，介绍了这台弥撒中的专用祈祷经文。圣座促进人类整体发展部部长切尔尼（Michael Czerny）枢机和圣座礼仪及圣事部秘书长维奥拉（Vittorio Francesco Viola）总主教在会上发言。

他们表示，这台弥撒的专用读经和经文早在教宗方济各任内便已开始编写，并得益于多个圣座部门之间的合作，将收录在《罗马弥撒经书》“为各种需要弥撒经文”中。

切尔尼枢机解释，新的弥撒专用读经和经文以两项纪念为背景，一是1990年圣若望保禄二世教宗签署的《世界和平日文告》，另一个是方济各教宗于2015年发表的《愿祢受赞颂》通谕。

维奥拉总主教谈到：“在整个礼仪年中，每个时刻都在庆祝创造的奥迹。”总主教列举了在复活前的守夜礼、圣洗圣事和日课中都有相关的祈祷，这些经文有助于增进对照料受造界重要性的意识。

专用读经和经文

圣座新闻室随后介绍了一些选自《圣经》的专用读经和经文，例如，集祷经呼求天主“让我们以爱德照料袮的创造工程”；领圣体后经在期望新天新地时，我们要学习与所有受造物和谐共处。

至于弥撒中的读经，旧约选自《智慧篇》十三1-9，指出那些在受造物中不认识天主的人是“愚人”。

答唱咏选自《圣咏》十八篇，高天陈述天主的光荣，和一零三篇，愿上主喜爱祂自己的化工。

新约选自圣《保禄宗徒致哥罗森人书》一15-20，祂是不可见的天主的肖像，是一切受造物的首生者。

福音选自《玛窦福音》六24-34，第一段耶稣邀请人们仰望天上的飞鸟“牠们不播种，也不收获，也不在粮仓里屯积，你们的天父还是养活牠们”，第二段选自八23-27，讲述耶稣平息风浪的的事迹。

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