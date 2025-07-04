教宗良将于7月9日举行首台照料受造界弥撒
（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世将于7月9日星期三在冈道尔夫堡夏宫内的愿祢受赞颂庄园举行私人弥撒，首次使用为照料受造界弥撒的祈祷经文。 7月3日，圣座新闻室举行新闻发布会，介绍了这台弥撒中的专用祈祷经文。圣座促进人类整体发展部部长切尔尼（Michael Czerny）枢机和圣座礼仪及圣事部秘书长维奥拉（Vittorio Francesco Viola）总主教在会上发言。
他们表示，这台弥撒的专用读经和经文早在教宗方济各任内便已开始编写，并得益于多个圣座部门之间的合作，将收录在《罗马弥撒经书》“为各种需要弥撒经文”中。
切尔尼枢机解释，新的弥撒专用读经和经文以两项纪念为背景，一是1990年圣若望保禄二世教宗签署的《世界和平日文告》，另一个是方济各教宗于2015年发表的《愿祢受赞颂》通谕。
维奥拉总主教谈到：“在整个礼仪年中，每个时刻都在庆祝创造的奥迹。”总主教列举了在复活前的守夜礼、圣洗圣事和日课中都有相关的祈祷，这些经文有助于增进对照料受造界重要性的意识。
专用读经和经文
圣座新闻室随后介绍了一些选自《圣经》的专用读经和经文，例如，集祷经呼求天主“让我们以爱德照料袮的创造工程”；领圣体后经在期望新天新地时，我们要学习与所有受造物和谐共处。
至于弥撒中的读经，旧约选自《智慧篇》十三1-9，指出那些在受造物中不认识天主的人是“愚人”。
答唱咏选自《圣咏》十八篇，高天陈述天主的光荣，和一零三篇，愿上主喜爱祂自己的化工。
新约选自圣《保禄宗徒致哥罗森人书》一15-20，祂是不可见的天主的肖像，是一切受造物的首生者。
福音选自《玛窦福音》六24-34，第一段耶稣邀请人们仰望天上的飞鸟“牠们不播种，也不收获，也不在粮仓里屯积，你们的天父还是养活牠们”，第二段选自八23-27，讲述耶稣平息风浪的的事迹。
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