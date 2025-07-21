人类登月周年纪念，教宗视察梵蒂冈天文台

圣座新闻室表示，7月20日中午，教宗良十四世视察了位于冈道尔夫堡夏宫的梵蒂冈天文台。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世7月20日中午诵念《三钟经》后，视察了位于冈道尔夫堡夏宫内的梵蒂冈天文台。圣座新闻室通过Telegram通信软件通知了这个消息。

7月20日正是人类首次登月的周年纪念日。1969年的这一天，美国宇航员阿姆斯特朗（Neil Armstrong）和奥尔德林（Buzz Aldrin）搭乘阿波罗11号（Apollo 11）登陆月球，实现了人类首次踏上月球表面的壮举。

56年后的同一天，教宗良十四世首次造访梵蒂冈天文台。该天文台于1891年由良十三世教宗所创立。此前，额我略十三世就已经成立科学研究委员会，并于1582年对历法进行改革。

和谐的种子

今年6月16日，教宗良十四世曾接见梵蒂冈天文台暑期班学员。教宗引用圣奥斯定的话，指出「天主将『种子』撒播在宇宙和谐中」，并邀请天文学家「毫不迟疑地去分享那源自默观这些『种子』的喜悦和惊喜」（参阅：《创世纪释义》，五23、44-45）。

梵蒂冈天文台每两年举办一次暑期班，让学员能参加天文学界顶级科学家讲授的课程，并且投入与多个研究领域相关的项目。

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