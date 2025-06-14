第9届世界穷人日文告：我主上主，祢是我的期望

圣座新闻室6月13日公布了教宗良十四世为第9届世界穷人日撰写的文告，主题是《我主上主，祢是我的期望》。教宗祈愿，这禧年能激励政策发展，以铲除新旧形式的贫穷。

（梵蒂冈新闻网）「援助穷人先是正义的议题，才是爱德的课题」。教宗良十四世在第9届世界穷人节文告中如此表示。圣座新闻室于6月13日、穷人主保圣安多尼瞻礼当天公布这篇文告，主题是《我主上主，祢是我的期望》（咏七十一5）。本届世界穷人日将于今年11月16日举行。

正值2025禧年，教宗「祝愿这禧年能激励政策发展，以铲除新旧形式的贫穷，对穷人中的最贫困者采取新的支持与援助措施。工作、教育、住房和健康是安全的条件」。安全「绝对无法靠武器达成」。

创造希望的具体记号

在以希望为主题的禧年期间，教宗强调，「我们人人都蒙召去创造希望的具体记号，为基督徒的爱德作见证」；爱德是「所有美德的母亲」。「如果缺乏爱德，不仅少了信德和望德，也剥夺近人的希望」。

「贫穷的结构性因素」必须得到解决。例如，学校和医院等机构的建立旨在「表达对最弱小和边缘者的接纳」，「应当成为每个国家公共政策的一部分，但战争和不平等依然经常对此构成阻碍」。

教宗指出，希望的具体记号包括「安置弱势家庭的住宅、照顾未成年人的团体、聆听和接纳中心、穷人食堂、宿舍，以及广纳众人的学校」。

穷人是希望的见证者

这项具体工作应当扎根于基督徒的望德。教宗解释道，「望德有如一个锚，将我们的心固定在主耶稣的许诺上。祂以圣死和复活拯救了我们，而且必将再次降临在我们中间」。

因此，教宗表示，穷人会以独特的方式体验到这望德，因为一旦「渴望以天主为旅途中的友伴」，就会重新对财富作出定义，「发现我们确实需要的真财富」（参阅：玛六19-20）。

穷人必会为「强而有力且真实可靠的望德」作见证。「正是在不稳定、匮乏、脆弱和被边缘化的情况下，活出这望德的。穷人不依靠权势和财富所带来的安全感，反而往往受其所害。他的希望只能在其他地方得到安息」。

精神的贫穷

此外，教宗也强调，「最大的贫困莫过于不认识天主」。他引用方济各教宗在《福音的喜乐》宗座劝谕中的话，重申：「穷人遭受的最严重的歧视，是缺乏精神上的关注」。

「信德的礼物和望德的秘诀即在于此：这大地的一切资源、实际的现况、世间的欢愉、财务的舒适尽管重要，却不足以让心灵幸福。财富往往令人失望，导致贫乏的悲惨处境，首先便是认为不需要天主，过著与天主毫无关系的生活。」

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