圣母月闭幕玫瑰经，教宗敦促众人与圣母同行

在五月圣母月结束之际，在梵蒂冈花园内举行了玫瑰经祈祷活动，教宗与信众同心祈祷。

（梵蒂冈新闻网）5月31日、圣母月的最后一天，罗马时间晚上8点，信众齐聚在梵蒂冈城国内的圣斯德望堂前，从那里展开烛光游行，一路诵念《玫瑰经》欢喜五端，游行至梵蒂冈花园内的露德圣母岩洞前。教宗良十四世在岩洞前向众人发表了简短讲话，称这祈祷活动是个「信德的行动」。「我们用这简单而虔敬的方式，聚集在圣母玛利亚充满母爱的庇护下」。

教宗指出，这祈祷活动体现出禧年的精神，即：赞颂、旅途、希望和信德。接著，他引用圣若望保禄二世教宗的话，称玫瑰经具有「福音讯息的深度」。

然后，普雷沃斯特教宗鼓励每个人将各自的生活视为信仰旅途。「让我们把自己的生命看作是跟随耶稣的旅途，要与圣母玛利亚并肩同行，如同我们今晚所做的一样。」他邀请信友们恳求上主赐下恩宠，好能每天以言语和生活方式来赞美主。

在此机会上，教宗向在场所有人表示感谢，包括枢机、主教、司铎和度奉献生活者。他特别提及住在梵蒂冈教会之母隐修院里的本笃会修女，感谢她们「以寂静且持续的祈祷来支持我们的团体和工作」。

教宗最后希望，当晚祈祷中平安与和谐的经验也能在每个参与者的家庭、团体和教会服务中延续下去。

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