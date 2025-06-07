教宗接见教会运动团体领袖：应始终以耶稣为中心

教宗良十四世接见平信徒善会、教会运动和新团体的领袖，强调圣统制与各种神恩都是教会的基本面向。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世鼓励平信徒善会和各种神恩运动的领袖在他们的旅途中要「始终以主耶稣为中心」。这是关键所在，「各种神恩都是为这个目的而服务的」。宗座立案的教会团体的国际协调人、领袖和代表们目前在罗马参加圣座平信徒、家庭和生命部举办的年度会议，并于6月6日周五晋见教宗。

机构性质和神恩性质的团体

教宗在讲话中对两种性质的团体作了区分：机构型的团体成立宗旨是「要推进一些共同的使徒、爱德或礼仪项目，或者支持基督徒在特定社会环境中作见证」；在「神恩的启发」下建立的团体则「催生了新型的灵修和福传模式」。

机构型和神恩型的团体都必须从「恩宠」的角度来理解：机构的存在始终是为恩宠服务；天主赋予恩宠是为了让人能够领受恩宠并结出果实。

依循教会的一贯训导，普雷沃斯特教宗引用圣若望保禄二世教宗的话，指出「对于耶稣建立的神圣教会来说，圣统制的恩典与神恩性质的恩典都是必不可少的」。

团结合一与传教使命

接著，教宗强调了团结合一与传教使命这两个基本要素：「二者都是教会生活不可或缺的面向，都是伯多禄宗座牧职的首要之务」。为此，教宗邀请所有平信徒善会和教会运动「忠信且慷慨地与教宗合作」，而且要优先在这两个领域这么做。

教宗尤其勉励他们成为「团结合一的酵母」在整个教会内促进他们在各自团体里感受到的团结合一。随后，教宗提到自己的传教经验，邀请他们始终「保持」各自在灵修旅途中的传教热忱，期勉他们「为教会的传教使命」发挥他们的才华。

蒙召效法基督

教宗重申，所有的神恩都引导人「与基督相遇」，有助于「教会的建设」。「在这层意义上，我们所有人都蒙召效法基督，祂为了充实我们而空虚自己」（参阅：斐二7）。

教宗最后期许所有教会运动、善会和团体，不论他们是追求使徒工作的目标，或者分享共同的神恩，都要「空虚自我、充实他人」。这是「自由和莫大喜悦的泉源」。

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