教宗关怀中东基督徒：整个教会与你们同在

教宗良十四世表示与中东基督徒同在，并再次呼吁要选择外交和对话的途径。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世6月25日在周三公开接见活动中指出，叙利亚首都大马士革圣厄里亚堂22日主日发生了「卑劣的恐怖袭击事件」。教宗将罹难者托付于天主的仁慈，并持续为伤者及其家属祈祷。

教宗转向中东全体基督徒，表示与他们团结一心。他说：「我与你们同在，整个教会都与你们同在！」教宗称，这次的袭击事件凸显出，叙利亚经历了多年动荡和暴力后，至今依然「脆弱不已」。

为此，教宗吁请国际社会不要对该国「转面不顾」，却要继续「提供支持，采取团结的行动，再次致力于和平与修和」。

应选择外交途径

此外，教宗也表示，他持续密切关注伊朗、以色列和巴勒斯坦的局势。他又一次呼吁在该区域终止暴力，重申和平的必要性，并引用依撒意亚先知的话，祈愿「民族与民族不再持刀相向，人也不再学习战斗」（参阅：依二4）。

教宗希望先知的这段话语得以实现，以及「近日流血事件造成的创伤能够愈合」。最后，教宗敦促众人「抵拒所有霸权和复仇的逻辑，下定决心选择对话、外交与和平的途径」。

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