教宗：让我们为中东、乌克兰及全世界和平祈祷

教宗15日带领信众诵念三钟经前，呼吁为缅甸和平进行包容性的对话，并提到尼日利亚的暴力事件导致近200人丧生。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世6月15日主日在圣伯多禄广场带领信众诵念《三钟经》。他在念经前的讲话中指出，现今世界极其需要一种像体育运动那样建设和平的道路，因为“它是一所教导尊重和忠诚的学校，使相遇文化和弟兄情谊成长”。这种生活风格需要人们自觉地予以落实，“反对任何形式的暴力和欺压”。

接著，教宗提到世界上的许多武装冲突。他说，“在缅甸，尽管停火但战斗继续，也对民用基础设施造成破坏。我邀请各方展开包容性的对话之路，唯有这条路能够通往和平稳定的解决方案”。

教宗良十四世提及尼日利亚贝努埃州耶卢瓦塔市6月13日至14日夜间发生的悲惨大屠杀，导致约200人遇害。教宗指出，大部分的受害者是由当地天主教团体接纳的国内流离失所者。

“我祈愿在尼日利亚这个遭受各种形式暴力打击的可爱国家里，安全、正义及和平能够得胜。我尤其为贝努埃州的农村基督信徒团体祈祷，他们一直是暴力受害者。”

教宗也念及苏丹共和国、“该国两年多来饱受暴力蹂躏”。埃尔法希尔的本堂司铎朱穆（Luke Jumu）在轰炸中丧生。

教宗说：“我保证为他和所有受害者祈祷，同时也再次呼吁交战者住手，要保护平民百姓，为和平进行对话。我敦促国际社会加强努力，至少要向受到严重人道主义危机影响的人们提供必要的援助。我们要继续为中东、乌克兰和全世界的和平祈祷。”

提到刚果民主共和国年轻殉道者弗洛里贝尔（Floribert Bwana Chui）的册封真福大典于当天下午在城外圣保禄大殿举行，教宗指出，弗洛里贝尔“26岁时遭杀害，是因为他作为基督徒反对不公义，捍卫弱小者和贫困者。愿他的见证能给刚果民主共和国和全非洲的青年带来勇气和希望”。

距离禧年的青少年庆典只剩下一个半月了，教宗最后向青年们说：“我等待你们！愿圣母玛利亚、和平之后为我们转祷。”

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