基督圣体圣血节：教宗全程徒步带领信众进行圣体游行

“在这禧年当中,上主的教训为我们尤其是行动和服务所迫切需要的准则:分享食粮,好让希望倍增,宣告天主国的来临。”教宗良十四世在6月22日傍晚主持基督圣体圣血节弥撒,在讲道中发出这个呼吁。弥撒结束后,举行了从拉特朗圣若望大殿到圣母大殿的圣体游行。

(梵蒂冈新闻网)6月22日下午5时,教宗在罗马的主教座堂拉特朗圣若望大殿前主持了基督圣体圣血节弥撒,约有两万信众参与。弥撒结束后,教宗带领信众沿传统路线,经梅鲁拉纳大道(Via Merulana)全程徒步进行圣体游行,最后在圣母大殿前亲自主持圣体降福。

在讲道中,教宗呼吁,面对世界当前饥饿的困境,要“分享食粮,好让希望倍增,宣告天主国的来临”。教宗强调“圣体是救主真正地、真实地、且实体地临现于感恩圣事中”,在圣体游行中,要把这一事实呈现于有信仰和无信仰的人心中。

以下是教宗良在基督圣体圣血节弥撒讲道全文:

亲爱的弟兄姐妹们,与耶稣在一起多么美好。刚刚宣读的福音证实了这一点,它讲述了群众长时间与耶稣在一起。耶稣谈论天主的国,而且也治愈病人(参见:路九11)。耶稣对受苦者的怜悯彰显了天主慈祥的临近,祂来到世上是为拯救我们。当天主为王时,人类便从各种邪恶中被解救出来。然而,即使是那些从耶稣那里接受了喜讯的人,也有受考验的时候。在那个荒凉的地方,群众聆听了师傅的教诲,夜幕降临了,没有任何可吃的东西(同上:12节)。子民的饥饿和太阳落下,乃是世界和一切受造物具有限度的标记:白天会结束,人的生命亦然。在这一时刻,在贫乏和阴影笼罩的时期,耶稣仍与我们同在。

正是在夕阳西下、饥饿加剧的时候,宗徒们提出要遣散群众,基督显示的慈悲令我们感到惊讶。祂怜悯饥饿的子民,邀请祂的门徒来照顾他们:饥饿并不是一个与宣讲天国和见证救恩无关的需求。相反,这种饥饿关乎我们与天主的交往。可是,五个饼和两条鱼似乎远不足以喂饱子民:门徒们的计算貌似合情合理,却表露了他们的信德薄弱。事实上,因为有耶稣在,就有了给予我们生命所需的一切力量和意义。

事实上,对饥饿的呼求,耶稣以分享的举止作出回应:祂举目向天、给予祝福、掰饼并分给在场的每一个人吃(同上:16节)。上主的动作并不是启动一种复杂的魔法仪式,而是以简单的方式表明对天父的感恩、基督向天父的祈祷,以及圣神所维系的兄弟共融。为了增多饼和鱼,耶稣分享已有的食物:这样一来,为所有人已足够了,甚至有余。人们吃了,也都饱了,所剩的碎块收集了十二筐(同上:17节)。

这是使子民摆脱饥饿的逻辑:耶稣以天主的方式行事,并教导人照著实施。今天,福音中所提到的群众,乃是整整一群被他人贪婪所羞辱的民众,他们所受的苦远超过自身的饥饿。面对许多人的贫困,少数人的囤积是一种不在乎别人的傲慢,导致痛苦与不公。这种富足不仅不分享,还浪费大地和人类劳动的果实。在这禧年当中,上主的教训为我们尤其是行动和服务所迫切需要的准则:分享食粮,好让希望倍增,宣告天主国的来临。

事实上,在让群众免于饥饿的同时,耶稣也宣告祂将让所有人摆脱死亡。这就是我们在感恩圣事中庆祝的信德的奥迹。正如饥饿是我们生命极端贫乏的标记,掰饼则是天主赐予救恩的象征。

亲爱的弟兄姊妹们,基督是天主对人类饥饿的回应,因为祂的身体成了永恒生命的食粮:你们拿去吃!耶稣的邀请涵盖了我们日常生活的经历:为了生存,我们需要从植物和动物身上获取生命。然而,吃那些已无生命的食物也提醒我们:尽管我们用餐,我们还是要死去。但当我们以耶稣来滋养自己,祂是生命和真正的食粮,我们就因祂而活著。那被钉十字架、死而复活者将自己的全部奉献出来、交托于我们,我们因此发现自己是以天主来滋养的。我们饥渴的本性带著匮乏的标记,由感恩圣事的恩宠得以饱饫。正如圣奥斯定所写的那样,基督真的是“panis qui reficit, et non deficit; panis qui sumi potest, consumi non potest”:那滋养人却不会枯竭的食粮;可被使用却无法耗尽的食粮(讲道集130篇,2段)。的确,圣体是救主真正地、真实地、且实体地临现于感恩圣事中(参见:《天主教教理》,1413号),祂自己成了面饼,为使我们在祂内得到转变。活著且赐予生命的基督圣体,使我们,即教会本身成为上主的奥体。

因此,按照圣保禄宗徒的话语(参见:格前十17),梵蒂冈第二届大公会议教导说,“圣体圣事同时代表也实现信友们的统一,他们在基督内结成一体。全人类都被号召和基督合一,基督是世界的光明,我们从基督而来,因基督而生活,我们奔向基督”(《教会宪章》,第3号)。我们稍后开始的圣体游行,就是这行程的标记。牧人与羊群一起领受圣体圣事,朝拜圣体,并将圣体带上街头。这样做,我们将祂呈现于人们的目光、良知与心灵中。呈现于有信仰的人心中,使他们的信德更坚固;呈现于无信仰者的心中,使他们思索我们在心灵上的饥渴,以及能满足这种饥渴的食粮。

我们靠天主赐予的食粮得到滋养,也要将耶稣带到所有人的心中,因为耶稣在救恩工程中将所有人纳入,邀请每一个人参与祂的圣宴。受邀而来的人是有福的,愿他们成为这份爱的见证人!

