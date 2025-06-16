教宗邀请青年：在分裂的世界里做和平的推动者

教宗良十四世向他的家乡芝加哥的青年发表视频讯息，敦促他们建设团体、拥抱天主圣爱，并且在当今世界做「希望的灯塔」。

（梵蒂冈新闻网）成千上万的青年于6月14日聚集在美国职棒大联盟白袜队球场（Rate Field），参加芝加哥总教区为教宗良十四世举办的庆祝活动，共同欢庆芝加哥之子普雷沃斯特当选为伯多禄宗徒继承人。新任教宗良十四世为此发表视频讯息，向他家乡和全世界的青年表达感谢和鼓励。

庆祝活动于天主圣三节举行，芝加哥总主教库皮敕（Blase Cupich）枢机、辅理主教，以及全教区的圣职人员、家庭和青年踊跃参与。教宗在视频讯息中，首先省思了天主圣三的奥义，称之为天主圣爱与团结合一的典范。三位一体的天主在团体内活出深切的爱，「与我们大家分享那份共融」。为此，教宗鼓励青年怀著同样的爱的精神，对自己的关系和团体进行反思。

信仰和团体的力量

教宗深知，青年如今面对多种挑战，尤其是在新冠疫情期间。「你们或许会发现，你们的生活环境没有为你们提供活出信仰的机会」。教宗敦促青年向天主的临在敞开心扉，正视「我们生活中对爱的渴求、真实的寻求」，想方设法作出贡献，为服务他人而奉献自己的生命。

教宗强调了信仰与团体的医治力量，期勉年轻人在堂区和邻里之间培养友谊、寻找协助及分享使命。「以朋友的身份一起行动，我们会发现，上主的恩宠、天主的圣爱确实能治愈我们。」身处在一个分裂且绝望的世界，教宗勉励在场众人做「希望的灯塔」

天主通过我们的生活施展威能

接著，教宗引用圣奥斯定的名言，重申「除非在天主内，否则心灵得不到憩息」。他提醒青年，他们对意义的渴求是灵性生命力的记号，不可加以压制。「我们不该试图扑灭火焰，却要承认，天主会通过我们的生活施展威能」。

青年蒙召成为和平与团结的推动者。教宗如此强调，并且说：「世人指望你们宣讲一个有关真正希望的讯息，并且促进和平。」同时，教宗也期许青年在建设未来方面，发挥他们独特的作用。

教宗最后为所有参加活动的人祈求天主降福。「愿天主的爱与平安沛降在你们每一个人身上，使你们永远都能在世界各地做希望的灯塔、望德与平安的记号。」

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