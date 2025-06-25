教宗致函马耳他骑士团：以见证向穷人宣扬天主的爱

在圣若翰洗者瞻礼之际，教宗致函马耳他骑士团，强调分辨圣神标记的重要性，以免跌入世俗之中。教宗敦促道，要走在更新的道路上；这更新不仅是“制度性、规范性的，更应首先关乎内在和灵性”。

（梵蒂冈新闻网）在圣若翰洗者瞻礼之际，教宗良十四世致函以这位圣人为主保的马耳他骑士团。他在信函中提到启发该骑士团工作的两大原则，即保卫信仰、服务穷人。教宗指出，服务弱势群体是对天主的爱的表达，这要通过见证和言语来做到。

“如果少了这一点，骑士团就会失去其宗教信仰的价值，沦为一个以慈善为目的的组织。”为此，教宗敦促骑士团成员效仿耶稣的榜样，为他人付出爱，以此作为“爱的回应”。耶稣“屈尊就卑，将祂的爱通传给我们，我们能够满怀感激地回报祂”。

“与穷人也是如此。我们如果爱穷人，就会与他站在一起；我们向他传递爱，他则会怀著感激之情以爱还爱。这种感激不带一丝屈辱，而是充满喜乐。这就是保卫信仰。”因为天主是爱，这么做就能具体地传达对天主的信仰，让人体验到祂的关怀。

教宗良十四世也提到帮助有需要者的方法。他说，“要达到好的目标，方法必须是好的；但在这领域中，诱惑很容易披著善的外衣出现”。教宗邀请马耳他骑士团成员要始终秉持保卫信仰和服务穷人的两大原则，仔细考虑一切，不要让自己被世俗所诱惑，因为人们有时可能不会注意到“世俗所制造的错觉”。

因此，务必要记得，“我们不属于这世界”（参阅：若十七14、16-18）。耶稣也曾受到魔鬼的诱惑，“在这特别阴险的诱惑中，天主至高无上的尊位不能拿来与这个世界的权力做交易”（参阅：玛四8）。“圣神揭穿魔鬼的谎言。所以我们蒙召继续分辨，究竟是圣神还是魔鬼在引领我们。”

此外，教宗强调，马耳他骑士团“正走在更新的道路上”。这“不能仅仅是制度性和规范性的，而且首先关乎内在和灵性”，因为规则的变化从中获得意义。

接著，教宗指出，更新道路并未结束，它还“需要心灵的皈依，这是我们每个人一生的功课。众所周知，心灵皈依是多么地艰难”。他补充道，上主临在于穷困病苦的人身上，皈依也在照顾他们时发生。

在马耳他骑士团取消团体生活多年后，有些成员渴望予以复兴。教宗对此表示鼓励，说：“即使在实现这个愿望的过程中遇到困难，仍能在圣神的助佑下加以克服。因著圣神，望德不叫人蒙羞（罗五5）。”

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