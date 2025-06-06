教宗接见圣座保护儿童委员会成员

教宗良十四世在梵蒂冈接见圣座保护儿童委员会成员。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世6月5日上午在梵蒂冈接见圣座保护儿童委员会成员。该委员会由方济各教宗在他宗座牧职之初所创立，旨在保护弱小、预防侵犯，后来在圣座改革的过程中，将该委员会纳入圣座教义部，并由委员会直接向教宗汇报。同样地，教宗良十四世也要求该委员会直接向他汇报，以确保在各方面尽全力保护儿童和脆弱者。

教会在处理侵犯案件方面迈出了一些重要步伐，包括创建保护儿童委员会，修订教会法条文，提供多项工具，建立机制来举报主教层级作出的侵犯和不当行为，规定教会团体有义务向民政当局报案，以及在各国制定保护儿童的纲领和规范。尽管如此，圣座保护儿童委员会表示，在各层面还有很多事情要做。

2022年4月份，方济各教宗要求该委员会向他呈交年度报告，作为「教会当下工作内容的可靠纪录」，并呈现出「需要改进之处，以便于有关当局开展工作」。关于该委员会2024年10月底发表的报告，请点击此处阅读。

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