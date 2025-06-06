教宗：圣座国务院的工作极其宝贵

教宗良十四世与圣座国务院全体人员举行会晤，敦促他们不可受到「野心和对抗态度的污染，却要做有信德的团体」。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世6月5日上午在梵蒂冈克莱孟厅与圣座国务院全体人员举行会晤。他表达感激之情，说：「得知我并不孤单，却能与你们一起分担我普世牧职的责任，这令我倍感安慰。」

在这历史的转折点，圣座国务院「为教会生活提供宝贵的服务」，辅佐教宗「推进使命」。面对这个始于15世纪的古老机构，教宗指出，随著时间的推移，国务院「越来越展露出普世的面貌」。它「明显扩大了」，承担更多任务，以应对在教会领域，以及与各国和国际组织关系方面的「新需求」。

按照保禄六世教宗赋予圣座国务院的任务，该机构是圣座各部会之间的「连结点」。普雷沃斯特教宗引用保禄六世教宗1963年对圣座部会的劝勉说：「这个地方不可受到野心或对抗态度的污染；相反地，你们要做个真正怀有信德与爱德的团体，要做教宗的手足和儿女，慷慨地为教会的益处付出。」

接著，教宗强调了两大关键幅度，分别是：贴近生活和普世性。「我们生活在时间和历史中，因为如果天主选择了人的道路和人的语言，那么教会也蒙召追随这条路，让福音的喜乐能抵达所有人那里，其渠道涵盖了当前的文化和用语。」

普世性则要求圣座国务院「要辅佐教宗的行动」。作为一个发挥衔接功能的环扣，圣座国务院今天本身就反映出「教会的面容」。「这是一个在教宗身边工作的重要团体：我们一起分担全世界天主子民的疑惑、困难和挑战，分享他们的希望。」

教宗坦言，这些任务「非常艰巨」。但他最后也向国务院表达关怀，说：「谢谢你们，因为你们将才华贡献出来、为教会所用，投身于默默无闻的工作，而且心怀福音精神。」

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