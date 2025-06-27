教宗良接见两个修会的主教们：感谢你们为移民所做的服务

教宗良十四世接见了来自圣嘉禄会和赎世主会的主教们，对他们为贫穷人、边缘群体的福传工作，以及对移民所提供的服务表示感谢。教宗强调：在当时圣召短缺的时代，从这两个修会中任命主教，确实是不小的牺牲，但同时也是一份极大的恩典。

（梵蒂冈新闻网）教宗良于6月26日在梵蒂冈宗座大楼接见了来自圣嘉禄会（俗称“斯卡拉布里尼传教会”）和赎世主会的主教们，教宗感谢他们所做的伟大工作，并表示：“我很高兴能有这次会晤，以及与两个修会的相遇，并与你们奉献给教会担任主教职务的同会兄弟交流，我感觉这个时刻非常的美好。”

教宗接著说：“教会对你们的修会表示感激”，因为“在当时圣召短缺的时代，教会从你们当中任命主教，这对你们来说确实是不小的牺牲，这也意味著“那些原本致力于各种事工的同会弟兄yao 离开，势必会带来不少困难。”但同时， “教会也给了你们的修会一份极大的恩典，因为为普世教会服务，对任何一个修会团体来说，都是最美好的恩宠与喜乐，正如你们的会祖所表现的那样。”

两位会祖的神恩

教宗指出：“你们这些被拣选并被祝圣为主教和枢机的圣嘉禄会和赎世主会的会士，要把你们会祖重要神恩的传承融入你们的牧职中，尤其在当今时代：为移民服务，以及向贫穷人和边缘群体传扬福音。”

教宗随后提到这两个修会的会祖。一位是圣亚丰索（Sant’Alfonso Maria de’ Liguori），在18世纪，当这位圣人接触到在那不勒斯一个被遗忘的贫困社区后，毅然放弃了安逸的生活和有保障的工作，而去拥抱把福音带给穷人的使命。在一个世纪之后的圣斯卡拉布里尼（San Giovanni Battista Scalabrini）则能深切体会那些为了寻求更好未来而抛弃一切，前往遥远国度的人们的希望与痛苦。这两位圣人都成为了主教，并回应了当时社会和经济制度所带来的挑战。教宗指出，这些制度“一方面在多个层面开辟了新的领域，另一方面也产生了闻所未闻的贫困和太多的问题，造成似乎无人愿意处理的退化”。

培养兄弟互助的关系

教宗指出，在当今这个历史时刻，虽然充满“重大机遇”，同时也不乏“困难与矛盾”。正在庆祝希望的禧年之际，“我们要记得今天就如同昔日一样，那引导我们行事的声音，就是天主的爱，并接著赐给我们的圣神，将祂的爱倾注在我们心中”。最后，教宗鼓励在场的全体主教：“在未来，愿你们继续保持并培养兄弟情谊的互助关系，以慷慨无私的精神，为整个基督羊群的福祉而努力。”

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