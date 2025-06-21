教宗敦促未来的圣座外交人员：将教宗的关怀带给各地教会

教宗良十四世接见圣座外交学院刚结束传教年的司铎学生。教宗感谢他们「在过去这一年在不同的环境里表现出的温柔服从与克苦牺牲」的精神。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世6月20日上午在梵蒂冈宗座大楼接见圣座外交学院刚结束传教年的司铎学生。教宗表示，这些司铎「将来不论是受托履行什么任务，身处在世界什么地方，教宗都必定能指望他们在祈祷和工作中不遗余力地作出见证，将教宗的关怀带给万民和各地教会」。

圣座外交学院三百年历史

圣座外交学院于1701年由教宗克莱孟十一世创建，旨在提供专业课程，培育为圣座外交服务的年轻司铎。2020年2月份，方济各教宗调整了其课程，规定在学司铎必须在亚洲、非洲和拉丁美洲进行为期一年的传教服务。

依照方济各教宗的意愿，这传教年必须是一种实习，目的是让未来的圣座外交人员更加认识世界各地的教会现况。教宗良则强调了这传教年的学习效果。

在世界各地守护所有教会团体

此外，教宗也重申，圣座外交人员的使命在于「用伯多禄继承人清醒且明亮的眼睛看待教会和世界」，如同方济各教宗在关于调整圣座外交学院课程的《伯多禄牧职》手谕中所阐明的那样。

教宗良说：「那份守护所有教会团体的殷切关怀，正属于托付于我的牧职。它需要圣座国务院与圣座代表们忠诚且无可取代的服务，你们很快就会与之合作。」

教宗最后感谢司铎学生们在实习的这一年里展现出的传教热忱。他说：「我再次感谢你们在过去这一年在不同环境里表现出的温柔服从与克苦牺牲。我由衷祝福你们即将在圣座外交服务领域展开的职务。」

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