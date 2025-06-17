教宗：弗洛里贝尔为「没有武装并解除武装」的和平树立榜样

圣艾智德团体成员、刚果殉道者弗洛里贝尔在罗马荣列真福品，教宗良十四世接见为此而来的朝圣者。教宗祈愿基伍、刚果和全非洲能尽早获享和平。

（梵蒂冈新闻网）新真福弗洛里贝尔（Floribert Bwana Chui）是对抗腐败的榜样，是「没有武装并解除武装的和平的酵母」。这位非洲殉道者于6月15日在罗马城外圣保禄大殿荣列真福品，教宗良十四世隔天16日在梵蒂冈接见了参加册封真福大典的朝圣团成员。

弗洛里贝尔生前是刚果民主共和国戈马圣艾智德团体负责人，在海关工作。他为了保护最贫困者的健康，拒绝放行那些已腐败的粮食，因而于2007年7月8日遇害身亡。在册封真福大典的机会上，前来晋见教宗的，除了刚果的主教和教友以外，也有圣艾智德团体成员。教宗与他们一起为基伍、刚果和全非洲祈求和平。

在讲话中，教宗首先引用了方济各教宗2023年1月份访问刚果民主共和国时说的话。当时，先教宗谈及这位殉道真福，说：「他是跟你们一样的年轻人，年仅26岁就在戈马被杀害，因为他阻拦了变质的粮食通行，这些粮食会对人们的健康有害。作为基督徒，他祈祷，为他人著想，选择诚实做人，向腐败的污秽说『不』。」贝尔格里奥教宗以这位殉道真福的榜样，鼓励众人活出正义的美德，「以善制恶」。

那么，一个未满30岁的年轻人，从哪里获得这个「抵抗腐败」的力量呢？教宗良指出，答案是信德。作为海关人员，弗洛里贝尔「秉持受过良好培育的良心，选择了保持双手干净」，这良心是在「祈祷、聆听天主圣言，以及与弟兄姐妹的共融」中培养起来的。

有个朋友缅怀弗洛里贝尔，说：「他坚信，我们生来就是要做大事，要对历史产生影响，要改变现况。」普雷沃斯特教宗称这位新真福是个「和平的人」。「在一个像基伍那样受苦极深、被暴力撕裂的地区，他温和地推进他为和平的战斗，服务穷人，实践友谊，与人相遇」。

教宗最后强调，新真福弗洛里贝尔凸显了「平信徒和青年作见证的宝贵价值」。

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