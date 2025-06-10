教宗接见圣座大使：你们体现出教会的普世性及对和平的渴望

教宗良十四世接见了派驻在世界各地的圣座代表，敦促他们见证出教会对世界的爱，以及教会渴望尽全力与有需要的人站在一起。

（梵蒂冈新闻网）圣座大使和代表们6月10日上午在梵蒂冈晋见教宗良十四世。依循历任教宗首次接见其外交人员的惯例，教宗良赠送给每位圣座大使和代表一枚戒指，以象征他们与伯多禄继承人之间的纽带关系。

教宗在讲话中敦促他的外交人员「永远感受到与伯多禄宗徒相连结，受到伯多禄的引领和派遣」。「唯有服从教宗，与教宗实际共融，你们建设教会、与地方主教共融的使命才会取得成效」。

教宗的大使和代表们呈现出天主教会的样貌及其普世性，因为他们来自不同的国家，以教宗代表的身份被派往各地。同时，教宗也指出，没有任何外交使团与圣座的外交人员一样，在共融与目标方面上下一条心。

圣座外交人员虽然不完美的人，却意义非凡。教宗强调，「圣座外交以她的人员为其讯息树立榜样，也就是圣座提出的人类手足情谊及各民族和平共处的讯息」。圣座外交人员的使命「无可取代」，他们在拣选主教的候选人方面贡献力量，这项工作至关重要。

普雷沃斯特教宗在他宗座牧职展开之际，为圣座外交人员的服务表达感激之情。他表示，他格外赞赏他们对于派驻国的相关议题和局势的认识。教宗表扬他们的牧灵风格和信仰精神，并引用同为外交人员的圣教宗保禄六世的话。「教宗通过他派驻在各国的代表，参与他儿女的生活，几乎是融入其中，更迅速、更肯定地了解他们的需求和盼望。」

然后，教宗良提到圣伯多禄宗徒治愈瘸子的事迹（宗三1-10），借以阐述圣座大使的使命。教宗指出，在圣殿前乞讨的瘸子似乎代表了世人失去希望、听天由命的状态，表面上丧失了一切喜乐。

伯多禄宗徒告诉瘸子，他没有钱施舍，却能将自己所拥有的一切都给他。接著，伯多禄说：「因纳匝肋人耶稣基督的名字，你起来行走吧！」（宗三6）教宗说，伯多禄宗徒要求这个瘸子看自己，意味著他的牧职是要建立关系，如同教宗大使和代表们努力与各国及国际组织建立并维系关系。

教宗敦促他的外交人员：「你们要始终做伯多禄宗徒的目光！做个有能力在最艰难的地方建立起关系的人。」将耶稣基督传扬出去，等同于把「爱」传给人，「为准备好尽全力的那份爱作见证」。

教会准备好为爱而竭尽所能，而且始终站在最贫困弱小的人身边。「她将永远捍卫相信天主的神圣权利」，也就是「相信生命不受现世强权所摆布，却浸润在奥妙的深意中」的权利。在战争、暴力和不义使人饱受折磨的地方，这项使命格外重要。

教宗最后邀请圣座大使和代表们做教宗派遣的传教士、「做共融与团结的器皿，为人性尊严服务」。「你们今天齐聚在这里，加深了一个意识，即伯多禄宗徒的职责在于坚定信仰」。「你们必须先坚定自己的信仰，才能在世界各地成为其使者、有形可见的记号」。

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