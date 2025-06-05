教宗良十四世与普京进行电话会谈

圣座新闻室主任证实，教宗良十四世与俄罗斯总统普京于4日下午通了电话。教宗呼吁俄罗斯作出促进和平的举动，并强调各方进行对话的重要性，好能为冲突找出解决之道。

（梵蒂冈新闻网）本月4日周三下午，「教宗良十四世与普京（Vladimir Putin）总统进行了电话会谈」。圣座新闻室主任布鲁尼当天晚上予以证实。「在电话中，除了共同关心的议题，双方也格外关注乌克兰的局势与和平。教宗呼吁俄罗斯作出促进和平的举动，并强调各方进行对话的重要性，以实现各方积极的接触，为冲突找出解决之道」。

此外，双方也谈论了「人道主义处境，在有需要的地方加强援助的必要性，持续为交换俘虏而投入的努力，以及祖皮枢机在这方面进行工作的价值」。

布鲁尼最后表示，「教宗良提到了基利尔宗主教，为他在宗座牧职开始时收到的祝贺表示感谢，并强调共同的基督信仰价值如何能成为一道光，帮助缔造和平、捍卫生命，以及寻求真正的宗教自由」。

此前，教宗良十四世曾在当选后不久与乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）通电话，并且在5月18日、宗座就职弥撒的机会上与泽连斯基总统举行会晤。教宗多次为乌克兰和平发出呼吁。

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