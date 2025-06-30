教宗圣伯多禄圣保禄节主持弥撒：他们是共融与和谐的典范

6月29日主日，罗马城和罗马教区庆祝了主保圣伯多禄和圣保禄的瞻礼，教宗良十四世在圣伯多禄大殿主持弥撒，并授予54位新任总主教羊毛肩带。

(梵蒂冈新闻网) 教宗良十四于6月29日主日，圣伯多禄圣保禄节在圣伯多禄大殿主持弥撒圣祭，并在弥撒中授予54位新任总主教羊毛肩带。教宗在讲道中邀请人们默观罗马大公教会的大圣人，指出：“我们的这两位主保圣人，各自走上不同的道路，持有不同的见解，时而以福音的坦诚彼此辩论，甚至冲突。但这一切并未阻止他们活出‘宗徒之间的和谐’，即一种在圣神内的活跃共融，在差异中结硕果的默契。”

教宗在弥撒中授予新总主教的羊毛肩带，强调这是总主教们与基督在世的代表、圣伯多禄的继承人罗马教宗共融的标记；同时，也显示出新总主教在与教宗的共融中，依法在其管辖的教省范围内所拥有的权力。

以下是教宗良在圣伯多禄圣保禄节弥撒讲道全文：

亲爱的弟兄姐妹们，今天我们庆祝两位信仰中的弟兄伯多禄和保禄，我们尊奉他们为教会的支柱，也敬慕他们为罗马教区和这座城市的主保。

这两位宗徒的经历也紧紧地呼唤我们，生活在当代的上主的门徒团体。仰慕他们的见证，我尤其想强调两个方面：“教会共融”和“信仰活力”。

首先是“教会共融”。今天这庆节的礼仪的确让我们看到，伯多禄和保禄蒙召走上一条共同命运之路，即殉道，这使他们与基督永远结合。在第一篇读经中，我们看到伯多禄被囚禁，正等待判决的执行（参：宗十二1-11）；在第二篇读经中，保禄同样身陷囹圄，以一种遗嘱的口吻宣告他将为天主倾流自己的血，作为献祭（参：弟后四6-8，17-18）。因此，伯多禄和保禄都为福音事业奉献了生命。

然而，这种在唯一信仰宣认中的共融，并非轻松达成的成果。他们是经过漫长的旅程才实现这一目标的；在这旅程中，他们每个人拥抱了信仰，以不同的方式活出宗徒使命。他们在圣神内的兄弟友爱并未抹去他们原本的差异：西满是加里肋亚的一个渔夫，扫禄则属于法利塞党人的一个严谨的知识分子；前者立即舍弃一切跟随了上主；后者则迫害过基督徒，直至被复活的基督所转化；伯多禄主要向犹太人宣讲；保禄则受到推动，向外邦人传扬喜讯。

如我们所知，在两人之间也曾因如何与外邦人交往而发生争执，保禄甚至说：“当刻法来到安提约基雅时，我当面反对了他，因为他有可责的地方”（迦二11）。这一问题，正如我们所知，后来在耶路撒冷大公会议上进行了讨论，两位宗徒在会上再次展开了辩论。

亲爱的弟兄姐妹们，伯多禄和保禄的经历教导我们：上主所召叫我们的共融，是一种声音和面容的和谐，并非除去个人的自由。我们的这两位主保圣人，各自走上不同的道路，持有不同的见解，时而以福音的坦诚彼此辩论，甚至冲突。但这一切并未阻止他们活出“宗徒之间的和谐”，即一种在圣神内的活跃共融，在差异中结硕果的默契。正如圣奥斯定所言：“两位宗徒的庆日在同一天举行，但他们原本就是一体的。尽管他们在不同的日子殉道，他们却是一体的。”（《讲道词》第295篇，7.7）

这一切也让我们反思教会共融之路。共融源自圣神的推动，将多样性结合在一起，并在不同的神恩、恩典与职务中架起合一的桥梁。重要的是，要学习如此地活出共融，在差异中求合一，使同一信仰中宣认协调一致的种种恩典，为福音的宣讲作出贡献。注视伯多禄和保禄，在这条道路上我们蒙召前行，因为我们都需要这样的兄弟友爱：教会需要它，平信徒与司铎、司铎与主教、主教与教宗之间的关系需要它；教会的牧灵生活、大公运动的对话，以及教会希望与世界建立的友谊关系也都需要它。让我们努力使我们的差异，成为建构合一与共融、兄弟友爱与和解的“实验室”，好使教会中的每一个人，以自己的个人经历，学习与他人同行。

圣伯多禄和圣保禄也激励我们省思关于“我们信仰的活力”。的确，在做门徒的经验中，我们经常面临一种危险，那就是陷入惯性、礼仪形式主义，以及不断重复却不更新、不回应当下挑战的牧灵模式。相反，这两位宗徒的历史启发我们：他们愿意接受改变，面对各种事件、人们的相遇，以及团体的具体处境带来的挑战，并从在信仰内的弟兄姊妹的困惑与问题出发，探寻福传的新路径。

在我们所聆听的福音中，核心正是耶稣向祂的门徒们提出的问题。今天，这问题也向我们提出，要我们分辨我们的信仰行程是否仍具有动力与活力，与上主来往的火焰是否仍在燃烧：“你们说我是谁？”（玛十六15）

每一天，在历史的每一时刻，我们都必须时刻关注这个问题。正如教宗方济各多次提醒我们的那样，如果我们不想让自己的基督徒身份沦为过去的遗产，就必须挣脱那种倦怠而停滞的信仰危机，好能扪心自问：今天，对我来说耶稣基督是谁？祂在我的生活和教会的行动中占据什么位置？我们要如何在日常生活中见证这希望，并向我们所遇到的人宣讲这希望？

弟兄姊妹们，正是由这些询问而来的分辨过程，使我们的信仰和教会不断更新，尝试传扬福音的新道路和新方式。这份追求当与共融一道，成为我们首要的心愿。尤其在今天，我愿向罗马的教会发出邀请，因她比其他任何教会更蒙召成为合一与共融的标记，成为怀有活泼信仰热忱的教会，在一切人生境遇中见证福音喜乐与慰藉的门徒的团体。

在这共融的喜乐中，在圣伯多禄和圣保禄邀请我们的行程中，我向今天接受羊毛肩带的各位总主教弟兄致以问候。亲爱的弟兄们，这个标记提醒你们受托付的牧职，也表达你们与罗马主教的共融，愿你们每一位藉著天主教信仰的合一，在托付给你们的地方教会内滋养这份共融。

我也愿向乌克兰希腊礼天主教会的主教会议成员致意：感谢你们来到这里，以及你们满怀热忱的牧灵工作。愿上主将平安赐予你们的人民！

我也怀著深切的感激之情，问候亲爱的弟兄、巴尔多禄茂宗主教所派遣的大公宗主教代表团。

亲爱的弟兄姊妹们，你们在圣宗徒伯多禄和保禄的见证中得以坚固，让我们在信仰与共融中一同前行，呼求他们为我们众人、为罗马城、为教会和全世界转祷。

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