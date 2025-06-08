教宗：圣神使我们放下恐惧，向爱敞开心扉

教宗良十四世在圣神降临节主持弥撒，这也是教会运动、善会和新团体禧年庆典的闭幕活动。教宗指出，护慰者圣神在我们内、在关系里、在万民中打开界线，对个人主义提出挑战。

（梵蒂冈新闻网）「如果我们中间没有界线或分裂；如果我们懂得在教会内彼此对话、互相接纳，使我们的差异相融合；如果作为教会，我们变成一个接纳并款待所有人的空间，那么我们就真的是复活主的教会、五旬节的门徒了。」教宗良十四世6月8日圣神降临节在圣伯多禄广场主持弥撒，在讲道中提出了这个期许。

在圣神内洗礼

这台感恩祭也是教会运动、善会和新团体禧年庆典的闭幕活动，大约8万名朝圣者清晨就涌入圣伯多禄广场和前方的和解大道。教宗于上午10点前乘坐白色敞篷座车，绕场问候在场的信友。很多人挥舞著手上的旗帜，家长们将婴儿和幼童递给教宗降福。人们高呼著教宗的名号，欢呼「教宗万岁」。10点半一到，现场进入礼仪的庄重气氛。西斯汀圣堂歌咏团唱起进堂咏。

圣神降临节礼仪的一个重要环节是洒圣水，因为在这天，基督徒接受了「圣神内的洗礼」。当天的共祭神长约有7百人，其中有26位枢机和26位主教。

圣神在我们内打开界线

教宗在讲道中指出，圣神在三个层面打开了界线，分别是：在我们内、在关系里，以及在万民中。教宗首先阐明，在每个人的内心里，圣神是向爱敞开的「恩典」，是「上主的临在」。祂化解「那使我们裹足不前的僵化、封闭和恐惧态度」，消除「那让我们只围著自己转的自恋心态」。

今日世界里的「社交机会」持续倍增，我们却可能会「变得更加孤独」，因为我们虽然「越来越密切相关」，但难以产生真正的连结，我们的生命恐怕会因个人主义而枯萎凋谢。在这样的世界里，圣神「在我们内」提出挑战。

「天主圣神使我们发现一种看待生命和善度生活的新方法：祂让我们能脱下自己脸上的面具，与自己相遇；祂引导我们去与天主相遇，教我们去体会祂的喜乐。」

圣神在关系里打开界线

圣神是圣子耶稣与天主父之间的「爱」。祂「来住在我们内」，使我们「能向弟兄姊妹敞开自己，克服自己僵化固执的态度，放下对异己者的恐惧，疏导我们心中躁动的情绪」。

圣神「使我们的心灵日渐成熟」，祂的果实是「仁爱、喜乐、平安、忍耐、良善、温和、忠信、柔和、节制」（迦五22-23）。圣神拓展「我们与他人关系的界线」，也让我们「向友爱的喜悦敞开心扉」。教宗说，这在教会内极其重要。

圣神打开在万民中的界线

正如基督所言，圣神「教训我们一切」（若十四26），第一步就是「将爱的诫命铭刻在我们心上」，打破冷漠和仇恨的界线。再者，祂也让我们将彼此视为弟兄姊妹，差异从而「不再是分裂和冲突」的缘由，而是人人都能取用的「共同财富」。于是，「我们大家怀著手足之情携手前行」。

「在有爱的地方，就没有偏见的空间，我们不再彼此保持安全距离，排斥他人的逻辑不复存在」。

呼求圣神的信友祷词

当天的信友祷词以西班牙语、中文、葡萄牙语、德语和印地语诵读，呼求圣神施以恩宠。在中文信友祷词中，我们祈求「超见之神在我们的教宗和所有牧人身上重振宣讲的活力，赐给他们服务最弱小者的喜乐，在他们治理的牧职上予以支持」。

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