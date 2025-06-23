教宗接见各国议员：政治不是职业，而是真理与善的使命

在“禧年领导人日”之际，教宗良十四世在梵蒂冈宗座大楼降福大厅接见来自68个国家的议员们，并在讲话中重申了“维护社会公益”的职责，强调推动真正的宗教自由，并应对“人工智能的重大挑战”，为青年设计"健康、公正、安全"的生活方式。他指出，这一使命的灵感泉源是圣托马斯·莫罗，“自由与良知至上的殉道者”。

（梵蒂冈新闻网）6月21日“禧年领导人日”之际，教宗良十四世在梵蒂冈宗座大楼的降福大厅与来自68国的700名议员会晤。民选的议员在其政治行动中，肩负著“维护社会公益”的使命。同时，他们也应推动真正的宗教自由和“不同宗教团体之间的建设性相遇”，因为信仰天主在社会生活中“是善与真理的无尽泉源”。此外，他们还需回应“人工智能这一重大挑战”， 为年轻人设计“健康、公正和安全的生活方式”。教宗邀请大家以圣托马斯·莫罗（Thomas Moro）为榜样，他将政治视为“促进真理与善的使命，而非一种职业”。

政治：爱德的最高形式

教宗以英文开场，引用庇护十一世教宗的话，称政治行动是“爱德的最高形式”。他还提到方济各教宗的通谕《众位弟兄》，指出政治是一种“基督徒爱的工作，这种爱从不只是理论，而是天主为人类行事的具体标记和见证”，当政治服务“社会与公益”时尤为如此。

推动和维护社会公益

良十四世首要考虑的是“社会公益，尤其是维护弱小和边缘群体”，这是议员们受托推动和维护的使命，“超越一切私利”。正如良十三世在《新事》通谕中写道的，必须消除“少数人占有巨额财富与多数人陷入极度贫困之间不可接受的失衡”。

“许多生活在极端困境中的人高声疾呼，盼望有人聆听他们的声音，但往往得不到回应。这种不平衡制造了持续不公的局面，很容易演变成暴力，并最终导致战争的悲剧。”

因此，“良好的政治行动”通过推动资源公平分配，“能在社会及国际层面上为和谐与和平作出有力贡献”。

宗教自由与宗教间对话

教宗随后反思了第二个问题，即宗教自由与宗教对话。他强调，在这一“当今尤为迫切”的领域，政治行动也大有可为：“……要通过创造条件，使真正的宗教自由得以实现，并促进不同宗教团体之间尊重与建设性的相遇。信仰天主及其带来的积极价值，在个人和社会生活中，是善与真理的无尽泉源。”

人工智能的重大挑战

教宗最后指出第三个重点，即“人工智能的重大挑战”。若其发展不侵害“人的身份、尊严及基本自由”，人工智能将大大造福社会。他提醒说，人工智能“应成为促进人类福祉的工具，而非贬低人或宣告人类的失败”。

“这无疑是一个重大挑战，需要格外关注和远见卓识，以便即使在新局势下，也能为青年一代设计健康、公正、安全的生活方式。”

教宗最后强调，人的生命“远胜任何算法，而社会关系需要的人文空间，也绝非任何无灵魂机器所能预设”。正如方济各教宗在2024年6月“七国集团峰会”有关人工智能的讲话中指出，人工智能只有静态“记忆”，“与人类充满创造力、动态且生生不息的记忆毫无可比性”。因此，政治必须介入，以回应众多公民的关切，他们正以“信心与担忧并存”的态度面对“数字文化的新挑战”。

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