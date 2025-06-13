教宗期许罗马神职人员：做可信靠的人，视挑战为见证的机会

教宗良十四世在接见罗马教区神职人员的时候，邀请大家携手同行，在这充满暴力、贫穷和住房危机的时刻，重新找回圣召的热情，尤其是在罗马这片土地上。教宗指出，“司铎蒙召成为共融之人”，要在“谦逊的生活中”作见证，并有能力表现出“福音的革新力量”。

（梵蒂冈新闻网）教宗于6月12日上午在梵蒂冈保禄六世大厅接见了罗马教区的神父和修士们，称他们为“珍贵的宝藏”，并渴望“近距离地认识你们，为的是与你们携手同行”，这是一条主教和信众共同走的路，让人联想到方济各教宗在2013年从圣伯多禄大殿的中央阳台上表达的愿景。他“以一位父亲与牧者的心”说，天主知道人的局限性，但祂也将特殊的恩宠托付给一些人。

教宗良十四说：“让我们努力成为信靠和模范的司铎，我们知道自身的局限，天主也完全地了解我们；但我们已蒙受特殊的恩典，天主托付给我们一份宝贵的宝藏，我们是这份宝藏的管家和仆人，而我们所当持守的就是忠信。”

在天主眼中，你们是宝贵的

教宗感谢司铎们“为天国服务所奉献的生命、在使命中所展现的慷慨，以及在静默中所承受的一切，有时也常伴随著痛苦或不被理解”。教宗说：“你们所肩负的使命各有不同，但在天主眼中、在祂的计划中，你们每一位都是宝贵的。”

一种孤立的文化氛围

“携手同行”这是教宗对罗马教区神职班的劝勉。教宗指出：“罗马教区是一个非常特殊的教区，因为有许多司铎来自世界各地。”教宗表示，这些司铎常是为了求学而来。这个特殊性也反映在堂区的牧灵生活中，他们蒙召以普世和彼此接纳的精神去开展牧灵工作。之后，教宗将思绪转向他很重视的两个概念：合一与共融。

教宗说：“司铎蒙召成为共融之人，因为他首先应身体力行，并不断加以滋养。我们知道，在当今社会，一种助长孤立或自我为中心的文化氛围正在阻碍共融。这些潜在危险无人能够幸免，它们威胁著我们灵性生活的稳固性，也削弱我们使命的力量。”

司铎之间的兄弟情谊

对抗那些潜在的危险，我们不仅要警惕外在的情况，也要注意内在的自己与他人的关系，留意自己内心深处的状态，“特别是那种因经历过特殊艰辛、感到不被理解或倾听，或出于其他原因而产生的疲惫感”。

教宗说：“我渴望能帮助你们，和你们携手同行，好让你们每位都能在自己的使命中重新获得平静；正因如此，我恳请你们司铎之间的兄弟情谊必须根植于稳固的灵修生活中，并与主相遇，以及对祂圣言的聆听。”

不同的神恩，对福音的忠信

教宗强调：“共融也要具体实行在罗马教区的工作上。虽然每人拥有不同的神恩、受过不同的培育，也承担著不同的服务，但支持共融的努力应该是唯一的。”

于是，教宗解释道，在牧灵旅程中，这份努力就是要一起同行，忠于福音；用自己所领受的神恩来丰富教会，并牢记我们都同属一个身体，而基督是这个身体的元首。

初始的召叫

接著，教宗特别强调了榜样的重要性，并表示“没有人不能不受这个五彩斑斓世界和城市的诱惑”，这可能会让人偏离圣洁生活的渴望，丢失司铎重要的价值。

教宗说：“让你们的心再次被耶稣的召叫所吸引，重新感受到初始次的召叫，正是这份召叫，曾激励你们作出坚定的选择，勇敢地舍弃一切。如果我们一起努力，在谦卑的生活中成为榜样，那么我们就能为所有男女表现出福音革新的力量。

美丽、贫穷与住房危机的罗马

在这个充满挑战、暴力与死亡的时代，我们需要重新找回圣召的热情。教宗指出：“不平等、贫穷、各种形式的社会边缘化，以及遍布的痛苦，已无人能幸免于此灾难了。这些灾难并不是离我们很远，而就发生在罗马，这座城市存在著各种形式的贫困，并面临著如住房危机等严重的紧急状况。”正如方济各教宗所提醒的那样，罗马是“极其美丽的”，但它也需要拥有“基本的尊严”，才能让这座城市变得可居住和具包容性。“这些挑战是我们必须要面对的，我们需要以福音的方式来解读它们，并将它们视为见证的机会。不要在困境面前退缩！”

和平与正义的先知

教宗邀请在场的司铎效法“那些圣洁的神父，他们能够把历史的热情与福音的宣讲结合在一起”，像是马佐拉里（Primo Mazzolari）神父和米兰尼（Lorenzo Milani）神父，他们是“和平与正义的先知”。

教宗说：“在罗马，我们也曾有利耶格罗（Luigi Di Liegro）神父，面对无贫困，他为寻找正义与人类发展的道路而献出了自己的生命。我们应从这些榜样中汲取力量，继续在我们的城市撒播圣洁的种子。”

在结束讲话之际，教宗表达了对神职人员的关怀、与众司铎携手同行的愿望，向天主祈求，“让我们在合一、榜样与先知使命中成长，为服务我们现代的社会”，最后教宗引用圣奥斯定的呼吁，“你们爱这教会吧！留在这教会，成为这教会；你们爱善牧吧！这最美丽的新郎，祂不欺骗任何人，也不愿意让任何人丧亡。也为那些迷失的羔羊祈祷：愿他们也来，愿他们也认识，愿他们也爱，因为唯有一个羊栈和一位牧人”。

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