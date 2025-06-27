教宗于耶稣圣心节祝圣司铎：在团结中引人进入耶稣的羊栈

在司铎的禧年庆典上，教宗良十四世祝圣来自世界各地的新司铎，嘱咐众位司铎效法耶稣圣心，善尽牧灵职责，不丢失任何一只羊。

（梵蒂冈新闻网）「愿我们的心每天愈加相似于基督的圣心，祂是至高且永远的善牧。」教宗良十四世于6月27日、耶稣圣心节在圣伯多禄大殿主持弥撒，祝圣了来自世界各地的32名司铎，并在讲道中表达了这个祝愿。

适逢司铎的禧年庆典，众多司铎当天上午先跨越了圣伯多禄大殿的圣门，前来这位宗徒的墓前朝圣，「再次沉浸在救主的圣心内」。教宗在讲道中阐明，「在此框架下谈论基督圣心，就是谈论上主降生成人、圣死与复活的整个奥迹」。

接著，教宗回到当天礼仪选读的读经，「省思我们能如何为这救世工程作贡献」。在选自《厄则克耳先知书》的第一篇读经中，天主有如牧人那样「寻找失落的羊，照顾受伤的羊」（参阅：则卅四11-16）。教宗指出，这篇读经提醒我们，「在严重又恐怖的冲突中，上主爱每一个人，而且祂眼里容不下任何形式的分裂与仇恨」，因此我们也是如此。

在第二篇读经中，圣保禄宗徒告诉我们，天主「在我们还软弱、还是罪人的时候」，就与我们和好了（参阅：罗五5-11）。教宗表明，我们的希望即在于「深知上主不会遗弃我们：祂始终陪伴我们。而我们蒙召与祂合作，首先便是要以感恩祭为我们生命的中心」；其次是要勤领圣事，特别是忏悔圣事；再者是要祈祷、默想天主圣言、行爱德、使我们能愈加相似于「慈悲天父」的那颗心（参阅：梵二文献《司铎职务与生活》法令，18号）。

当天的福音提及天主找回迷失的羊的喜乐（参阅：路十五3-7）。教宗强调，这邀请我们怀著天父那样宽大的心去活出「牧灵之爱」，跟天父一样希望「连一个也不失掉」，但愿「人人都能通过我们认识基督，在祂内获得永生」（参阅：若六39-40）。

面对在场的司铎们，教宗引用梵二文献《教会》宪章重申，「司铎职务是圣化与修和的职务，藉著与基督奥体的结合」而实践（参阅：《教会》宪章，7号）。「事实上，我们彼此之间越是团结合一，也就越能将其他人引入耶稣善牧的羊栈，在天父唯一的家中以手足相待」。

然后，教宗转向即将晋铎的司铎候选人，叮嘱他们要「爱天主和弟兄姊妹」。教宗说：「你们要慷慨、热忱地举行圣事、祈祷，尤其是朝拜圣体、从事牧灵工作；你们要与你们的羊群在一起，为所有人付出时间和心力，不遗余力、没有差别待遇。」

教宗最后鼓励众人将自己托付于童贞圣母玛利亚、众司铎之母、希望之母的护佑。「愿她陪伴并支持我们的步伐，好使我们的心每天愈加相似于基督的圣心，祂是至高且永远的善牧。」

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html