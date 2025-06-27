教宗：抵制毒品，各国要捣毁犯罪组织

教宗在梵蒂冈圣达玛索庭院接见参加国际禁毒日活动的人时，呼吁打击贩毒组织。他对反毒人士说，“教会需要你们，社会需要你们的见证及你们正在做的伟大工作”。

（梵蒂冈新闻网）6月26日是联合国订定的国际禁毒日，教宗良十四世于当天在梵蒂冈圣达玛索庭院接见参加活动的人。他指出，毒品等成瘾问题已经成了一门生意，里面有“高度集中的利益和分布广泛的犯罪组织，各国有责任予以捣毁。打击成瘾的受害者更为容易”。

“在安全的名义下，战争往往是针对贫困者，监狱里关满的人只是死亡链条的最后一环罢了。而那些手握链条的人，却能够有影响力且逍遥法外。”在场的许多人有过毒品成瘾和重生的经历，他们从“看不见的监狱”，即毒品和成瘾中获得“自由”。

教宗良十四世提到方济各教宗的《福音的喜乐》宗座劝谕，重申城市如果能让“不同的人”彼此相连、建设桥梁、缔造关系、促成认可，这样的城市是多么的美丽。教宗良说：“我们的城市要摆脱的不是被边缘化的人，而是边缘化这件事；要清除的不是绝望的人，而是绝望本身。”

适逢禧年这个恩慈之年，教宗表示，“人的尊严常常被贬低或否认”，而在这禧年期间，“每个人的尊严都获得承认”。“对你们来说，希望是一个富有历史意义的词汇：它不是一句口号，而是一道光，要通过艰巨的工作才能重新找到它。”

接著，教宗提到，耶稣在复活的那天晚上问候聚集在晚餐厅里的门徒，给他们带去平安，将“圣神注入他们内，这是天主在我们内的气息”。即使在今天，有些人将目光投向远方，也能瞥见被遗忘和剥夺的尊严。

教宗说，“我们要寻找平安与喜乐，我们渴望它们。许多欺骗会让我们失望，甚至被困在这寻找中”。但有一条出路，那就是“齐心协力”，只有这样才能战胜邪恶，只有如此才能更加喜乐。“天主创造了我们每一个人，祂认识我们每一个人──祂比我更了解我自己──祂创造我们是为了让我们在一起。”

教宗对眼前的人说：“教会需要你们。人类需要你们。教育和政治需要你们。我们要携手努力，让每个人身上印著的无限尊严胜过于各种使人沦丧的成瘾。”

最后教宗指出，今天，整个社会都需要“你们的见证和你们正在做的伟大工作”。“让我们共同前行，不断扩增治愈、相遇和教育的场所：从街头开始的牧灵之路和社会政策，绝不能放弃任何迷失的人。”

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