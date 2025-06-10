教宗：圣座部会人员应以圣德支持圣座

在圣座举行禧年庆典之际，教宗良十四世为圣座部会人员主持弥撒，强调圣座的果实源自于耶稣基督和童贞荣福玛利亚。

（梵蒂冈新闻网）在圣座部会于6月9日举行禧年活动之际，教宗良十四世与圣座部会人员度过了一个充满恩宠的上午。当天的活动在默想中展开，主讲者是永拜圣体隐修会里瓦（Maria Gloria Riva）修女。紧接著，教宗举扬禧年的十字架，带领圣座部会人员跨越圣伯多禄大殿的圣门。然后，教宗在大殿内主礼弥撒，就圣座的灵性基础进行反思。

教宗指出，圣座的两大支柱分别关乎圣母玛利亚和伯多禄宗徒。「通过圣母的母爱、基督和圣神的恩典，与圣母有关的支柱确保与伯多禄宗徒有关的支柱能够结实累累，并且树立圣德的榜样」。因此，圣座部会的禧年活动在圣神降临节隔天、教会之母纪念日举行。

当天礼仪选读了《若望福音》中耶稣在十字架上将祂的母亲托付给若望宗徒的事迹（参阅：若十九25-34）。教宗强调，教会结出的果实「正是圣母的果实」，这通过教会中每个成员的生活来实现。每一个基督徒都蒙召活出耶稣的爱。

「圣母玛利亚和教会的果实与其圣德紧密相连」，也就是要肖似基督。「圣座是圣善的，如同教会是圣善的那样」。教宗表示，圣座捍卫其圣善的根基，一如她也受到这圣善的保护。同样地，她也依赖她每个成员的圣德而活。「因此，服务圣座的最佳方法是要努力成圣，我们每个人要按照各自的生活状态和受托的任务去成圣」。

比方说，一名司铎背负著他牧职的重担，但他持续「怀著爱和信德」在他于圣座部会的职务上推进工作。一名在圣座供职的平信徒尽管在家庭生活中遇到困难，却「积极地工作」，这便是为圣母和教会的果实作见证。

此外，教宗也提到，五旬节那天，圣母玛利亚与门徒们一起聚集在晚餐厅时，圣神降临在他们身上。教宗表示，「这为我们展现出圣母对刚诞生的教会的慈母关怀」。而且「她的这份母爱始终临在于每个时代和地方」。

教会的果实总是与从耶稣圣心涌出来的恩宠有关。耶稣圣心流出的「血和水」（参阅：若十九34）是「圣事的象征」。再者，谈到伯多禄宗徒，教宗指出，慈母教会以其与圣母有关的神恩，支持历代伯多禄继承人的宗座牧职。

教宗最后邀请圣座部会人员让天主圣言成为他们脚前的灯，并且引用这台感恩祭的集祷经，说：「天父，祢的教会蒙基督圣爱所支撑，求祢使教会在圣神内结出更多果实，为她子女的圣德而欢喜。」

圣座的禧年庆典

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