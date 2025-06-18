教宗接见意大利主教团：各教区应教导非暴力和接纳

教宗良十四世敦促意大利主教们致力于宣讲福音、缔造和平、维护人性尊严、促进对话，从而彰显天国的记号。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世6月17日上午在梵蒂冈宗座大楼接见意大利主教团成员。教宗强调，「教会能通过宣讲福音、和平、人性尊严及对话来实践福音的教导，并成为天国的记号」。

意大利天主教会历史凸显了该国主教与教宗之间的「独特联系」，该国主教团《章程》也载明其与教宗的「特殊共融」。在这次接见活动中，普雷沃斯特教宗表明，「鉴于教宗与意大利主教之间得天独厚的关系，我愿指出一些上主放在我们道路前的牧灵焦点」，首先便是「在宣讲和传递信仰方面，务必更新动力」，也就是「要以耶稣基督为中心，帮助人们活出与主耶稣的个人关系，好能发现福音的喜乐」。

与基督的关系敦促我们对和平的议题投以牧灵关怀。教宗说：「我想到堂区、社区、国内各地、城市的郊区和生存的边缘地带。凡是在人际和社会关系变得艰难、形成冲突，或许是微妙冲突的地方，都必须让人看见教会具备修和的能力。圣保禄宗徒这样劝勉我们：『如若可能，应尽力与众人和睦相处。』（罗十二18）这份邀请将一小份具体的责任托付给每一个人。」

因此，教宗「期勉每个教区都能推动非暴力教育的课程，为当地的冲突采取调解措施，并推进一些接纳的计划，将对他人的恐惧化为相遇的机会」。但愿每个团体都成为「和平的家」。

此外，教宗也提到人性尊严所面对的诸多挑战。「人工智能、生物科技、数据经济、社交媒体，这一切正在促使我们对生命的认知和经验发生深刻的改变。在这种情况下，人的尊严可能会变得扁平或被遗忘，取而代之的是各种功能、自动化和模拟仿真。然而，人不是算法系统：人是受造物、是关系、是奥秘。」教宗提醒道，假如不深入省思有关人的课题，包括人的肉身、脆弱，以及人对无限的渴求，他建立关系的能力，那么「伦理就只剩下规则，信仰恐怕会脱离现实」。

接著，教宗叮嘱众人「培养对话的文化」，期许各教会单位都成为「跨世代聆听的空间」。这是因为「唯有聆听才会产生共融，唯有在共融中，真理才能使人信服」。

教宗最后嘱咐意大利主教们要「团结共进、同道偕行」，「心平气和地面对明天，不怕作出勇敢的选择」。神长们也要「照顾平信徒，以天主圣言滋养他们，以教会社会训导培育他们，让平信徒在职场、学校、医院、社会和文化环境、经济和政治领域做福传的主角」。

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