教宗：不可对战争习以为常

教宗良十四世在例行的周三公开接见活动中引用已故教宗方济各的话，称「战争始终是场挫败」，告诫众人「不可对战争习以为常」。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世6月18日在周三公开接见活动结束之际，念及发生战争的地方。教宗疾呼：「我们不应该对战争习以为常！」

教宗指出，百姓的呐喊呼声「从战争之地传来，尤其从乌克兰、伊朗、以色列和加沙传来，教会为此心碎不已」。「我们不应该对战争习以为常，而要把强大和精良武器的吸引力视为一种诱惑，加以抵拒」。

接著，教宗引用梵二文献《论教会在现代世界牧职宪章》，称今天的战争「使用的各式科学武器，其残酷情势必定使交战方远比以往更为野蛮」（79号）。因此，教宗「以人性尊严和国际法的名义，向有关负责人重申方济各教宗的话：战争始终是场挫败」。

普雷沃斯特教宗最后引述庇护十二世教宗的名言：「有了和平，就没有任何损失；因著战争，一切都会被摧毁。」

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