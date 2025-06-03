教宗良十四世呼吁法国教会更新福传热忱

在圣女小德肋撒、圣维雅纳、圣若望·欧德封圣百周年之际，教宗鼓励法国教会以他们为典范，应对当代挑战。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世在致法国主教团的一封信函中，呼求圣女小德肋撒（1873-1897）、圣若望·维雅纳（1786-1859）与圣若望·欧德（1601-1680）的代祷，称他们在当今“冷漠主义、唯物主义与个人主义的逆风甚至敌意”中，是“应当聆听的导师”。这封信函署名日期为5月28日。

教宗呼吁重视这一周年纪念，不仅因为法国教会“在一个世纪之后仍面临诸多严峻挑战”，也因为这三位圣人“在当今世代仍具深刻现实意义”。他们“以单纯、坚定而真诚的方式毫无保留地爱了耶稣；在每日与祂亲密相处中深切体验祂的良善与温柔，并以令人钦佩的福传热忱为祂作证”。

帮助众人发现耶稣的爱

教宗良十四世援引方济各教宗关于耶稣圣心的通谕《祂爱了我们》（Dilexit Nos），指出这正是“对法国最美、最简明的福传与传教使命计划，帮助每一个人发现耶稣对他们那温柔而深切的爱，直到这爱转变他们的生命”。

教宗特别强调，圣若望·欧德是耶稣圣心与圣母无玷圣心敬礼的传播者；圣维雅纳是“充满热忱、全心奉献其牧职”的司铎；而圣女小德肋撒则是“爱的科学博士（scientia amoris），正是我们这个世界迫切需要的”。

基督信仰生生不息

教宗写道：“庆祝这三位圣人封圣百周年，首先是为了向上主感恩，感谢祂在法国这片土地上，在漫长的福传历史与基督徒生活中所行的奇妙作为。”

教宗强调，圣人总是诞生于活跃的基督徒团体中，这些团体能“在信众心中点燃对耶稣的爱与追随祂的渴望”。“这一基督信仰的传承依然属于你们，深深浸润著你们的文化，并在许多心灵中生生不息。”

感谢法国司铎

教宗呼吁，庆典不应停留于对往昔的怀旧，而应“激发出新的福传热忱”，好能向年轻人展示“司铎圣召的美好、崇高与丰硕”，尤其是在法国教区“严峻”缺乏圣召的当下。

最后，教宗借此机会，“衷心感谢法国所有神父们的勇敢与坚持不懈的奉献，并向他们表达慈父般的关爱。”

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