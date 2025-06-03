教宗：殉道真福霍苏是希望的使徒

教宗良十四世在西斯汀圣堂纪念殉道真福霍苏，回顾他在纳粹时期保护犹太人的圣德芳表。

（梵蒂冈新闻网）在以希望为主题的禧年期间，教宗良十四世6月2日在梵蒂冈西斯汀圣堂为真福霍苏（Iuliu Hossu）枢机举行纪念活动，赞誉他是「希望的使徒」。他生前是罗马尼亚天主教希腊礼盖尔拉（Cluj-Gherla）教区主教，在第二次世界大战期间捍卫犹太人，最后在共产主义的迫害下被仇教者杀害。教宗指出，这位殉道真福「在坐牢期间，始终忠于罗马教会」，1969年4月28日蒙保禄六世教宗擢升他为「默存心中」的枢机。

面对在场参加活动的罗马尼亚天主教希腊礼教会代表、政府官员，以及罗马尼亚犹太团体联盟主席，教宗著重谈论了霍苏枢机拯救犹太人的事迹：1940年至1944年期间，纳粹份子将犹太人送往集中营，真福霍苏冒著巨大危险，「采取了许多协助犹太人的行动」，以免他们被纳粹份子带走。

教宗引用真福霍苏于1944年4月2日公布的牧函，说：「我们呼吁你们大家、各位敬爱的弟兄和钟爱的儿女，请你们不仅以心思意念，更要以牺牲奉献来帮助犹太人，深知我们今天所能做的最高尚工作莫过于这身为基督徒和罗马尼亚人的援助，它源自于人性的热心仁爱。当前时刻的首要之务必须是这个援救工作。」

根据当地时任犹太经师长的见证，真福霍苏在那段期间挽救了数千名犹太人的性命。教宗赞赏这位真福「在祈祷和服务近人中为信仰作见证」，称他是个「对话的人和希望的先知」。他的讯息极具现实意义。「他不顾危险为罗马尼亚犹太人做的事，为保护近人而采取的行动，展现出他是个自由、勇敢和慷慨牺牲的人」，而且树立了榜样。

教宗最后祈愿，真福霍苏的芳表和他与犹太人的友谊能成为今日世界的「一道光」，激励众人向暴力说「不」。

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