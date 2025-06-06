教宗良十四世接见意大利总统马塔雷拉

教宗良十四世与意大利总统马塔雷拉在梵蒂冈宗座大楼举行首次会晤，双方进行了将近一个小时的私下会谈。此前，教宗与总统曾在宗座就职弥撒结束后在圣伯多禄大殿内见面。

（梵蒂冈新闻网）在意大利共和国总统马塔雷拉（Sergio Mattarella）首次来访会见教宗良十四世的机会上，梵蒂冈圣达玛索庭院6月6日用花卉呈现出意大利国旗的红白绿三种颜色。这是马塔雷拉总统与普雷沃斯特教宗的首次正式会晤，但这是他们俩人第二次见面。今年5月18日，教宗与总统在宗座就职弥撒后简短交谈。

抵达梵蒂冈

6月6日当天上午9点以前，马塔雷拉准时抵达梵蒂冈。与他同行的有他的女儿劳拉（Laura）、两对儿子和儿媳妇，以及五名孙子孙女。随行的代表团成员包括：意大利部长议会副主席、外交部长塔亚尼（Antonio Tajani）、意大利驻圣座大使迪尼托（Francesco Di Nitto）、总统府秘书长赞佩蒂（Ugo Zampetti）。

在梵蒂冈圣达玛索庭院等候总统的是教宗府副总管萨皮恩扎（Leonardo Sapienza）蒙席、教宗瑞士卫队的仪仗队，以及教宗爵士等人。双方互相问候以后，马塔雷拉总统乘电梯到宗座大楼二楼，在图书室与教宗良举行会晤。

私下会谈

教宗身穿红色披肩和肩带，满面笑容迎接宾客，与他握手。然后，他们关起门来进行会谈，坐在图书室的桌前谈话，直到10点10分为止。他们在将近一个小时的会晤中，谈论了不同议题。

圣座新闻室的公告指出，「在圣座国务院的亲切会谈中，双方对现存的良好双边关系表示满意。他们谈论了国际性的主题，格外关注当前在乌克兰和中东的冲突」。接著，他们也探讨了「一些社会性的主题，尤其提到教会在该国生活方面的贡献」。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html