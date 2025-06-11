奥地利校园枪击惨案，教宗为罹难者祈祷

在周三公开接见活动之际，教宗良十四世为在奥地利校园枪击案中丧生的11人献上祈祷，并且问候前来罗马朝圣的会计师，敦促他们促进公正的「经济成长」。

（梵蒂冈新闻网）6月11日的周三公开接见活动结束之际，教宗良十四世念及前一天10日震惊国际的奥地利校园枪杀案。他说：「我渴望保证为格拉茨（Graz）校园惨案的罹难者祈祷。我关怀家属、教师和学校的同学们。」

事发当时，该校的一名校友在教室里开枪，造成11人死亡，其中9人是学生；另外还有30几名学生和老师受伤，有些伤者情况危急，其中一人被送往格拉茨大学医院后不治身亡。罹难者的年龄主要介于14岁至18岁之间，至少有一名罹难者已经成年，犯罪嫌疑人也已经丧生。教宗为他们所有人祈祷，说：「愿上主接纳祂的这些儿女进入祂的平安。」

正直且负责任的经济

然后，教宗问候了前来罗马朝圣的会计师和财税专家，吁请他们以伦理和正义为基础，通过「正直」且「负责任」的工作，实现「经济成长」。教宗称他们「在管理财务资源，以及协助企业和个别公民方面发挥意义重大的作用」。

接著，教宗提到即将于本月15日主日庆祝的天主圣三节，祈愿每个信友都默观天主圣三的「奥迹」，「愈加沉浸在天主圣爱内」，从而「在各种处境中都承行上主的旨意」。

培养敬礼耶稣圣心的传统

在问候讲波兰语的信众时，教宗指出，传统上，教会于6月份特敬耶稣至圣圣心。教宗鼓励众人「培养这个传统」，邀请大家「将一切烦忧和希望」都托付于这个「生命与圣德的泉源」。教宗最后说：「你们要怀著依恃之情恳求上主让你们认识祂的圣心，俯听你们的呼声。」

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