教宗三钟经：教会内和教会间的合一由宽恕和互信来滋养

6月29日主日圣伯多禄圣保禄节，教宗良十四世在诵念《三钟经》前指出，在教会内和不同教会团体间的合一是由宽恕和互信所滋养。他鼓励在场的信众努力使自己的家庭和所属的团体成为共融的家园和学校。

（梵蒂冈新闻网）“在教会内和教会之间的合一，是由宽恕和互信来滋养的。这需从我们的家庭和团体开始。的确，如果耶稣信任我们，我们也能因祂的名彼此信任”。 这是教宗良十四世6月29日主日在宗座大楼书房窗口带领信众诵念《三钟经》，在念经前的讲话中所强调的。

教宗首先表示，6月29日圣伯多禄圣保禄瞻礼是“罗马教会的重大节日，源于伯多禄和保禄两位宗徒的见证，并由他们和许多其他殉道者的鲜血所孕育”。教宗说：“我的主教牧职是为合一服务，罗马教会以圣伯多禄和圣保禄的血承诺，要促进所有基督信仰教会的彼此共融。”

接著，教宗讲道：“伯多禄领受了磐石这个名字，这磐石就是基督。匠人弃而不用的石头，天主使它成了屋角的基石（参阅：玛廿一42）。“那呈现在我们面前的伟大和光荣，最初却被遗弃和排除，因为它们与世俗的思维势不两立。跟随耶稣的人正走在“真福八端”的道路上，神贫、温良、怜悯、饥渴慕义、缔造和平在那里遭到反对，甚至迫害。然而，天主的光荣在祂的朋友们身上照耀，沿著这段行程塑造著他们，使他们不断皈依。”

教宗继续说道：“在两位宗徒的墓前，两千年来朝圣的目的地，我们也发现，我们能够活出不断皈依。《新约》并没有隐瞒那些被我们尊为最伟大使徒的错误、矛盾和罪过。事实上，他们的伟大是从宽恕中形成的。耶稣的召唤从来不只是一次。为此，我们众人都能常怀希望，正如禧年也提醒我们的那样。

随后，教宗鼓励说：“在教会内和教会之间的合一，是由宽恕和互信来滋养的。这需从我们的家庭和团体开始。的确，如果耶稣信任我们，我们也能因祂的名彼此信任。”

最后，教宗邀请聚集在圣伯多禄广场先呼求伯多禄和保禄宗徒、童贞圣母玛利亚的转祷，使教会在这个遭受蹂躏的世界上，成为共融的家园和学校。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html