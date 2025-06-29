教宗三钟经：教会内和教会间的合一由宽恕和互信来滋养
（梵蒂冈新闻网）“在教会内和教会之间的合一，是由宽恕和互信来滋养的。这需从我们的家庭和团体开始。的确，如果耶稣信任我们，我们也能因祂的名彼此信任”。 这是教宗良十四世6月29日主日在宗座大楼书房窗口带领信众诵念《三钟经》，在念经前的讲话中所强调的。
教宗首先表示，6月29日圣伯多禄圣保禄瞻礼是“罗马教会的重大节日，源于伯多禄和保禄两位宗徒的见证，并由他们和许多其他殉道者的鲜血所孕育”。教宗说：“我的主教牧职是为合一服务，罗马教会以圣伯多禄和圣保禄的血承诺，要促进所有基督信仰教会的彼此共融。”
接著，教宗讲道：“伯多禄领受了磐石这个名字，这磐石就是基督。匠人弃而不用的石头，天主使它成了屋角的基石（参阅：玛廿一42）。“那呈现在我们面前的伟大和光荣，最初却被遗弃和排除，因为它们与世俗的思维势不两立。跟随耶稣的人正走在“真福八端”的道路上，神贫、温良、怜悯、饥渴慕义、缔造和平在那里遭到反对，甚至迫害。然而，天主的光荣在祂的朋友们身上照耀，沿著这段行程塑造著他们，使他们不断皈依。”
教宗继续说道：“在两位宗徒的墓前，两千年来朝圣的目的地，我们也发现，我们能够活出不断皈依。《新约》并没有隐瞒那些被我们尊为最伟大使徒的错误、矛盾和罪过。事实上，他们的伟大是从宽恕中形成的。耶稣的召唤从来不只是一次。为此，我们众人都能常怀希望，正如禧年也提醒我们的那样。
随后，教宗鼓励说：“在教会内和教会之间的合一，是由宽恕和互信来滋养的。这需从我们的家庭和团体开始。的确，如果耶稣信任我们，我们也能因祂的名彼此信任。”
最后，教宗邀请聚集在圣伯多禄广场先呼求伯多禄和保禄宗徒、童贞圣母玛利亚的转祷，使教会在这个遭受蹂躏的世界上，成为共融的家园和学校。
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