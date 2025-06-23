教宗：应在战争变得无法挽救之前予以制止

教宗在三钟经祈祷活动中呼吁结束战争悲剧，特别是在中东地区。他指出，战争只会扩大问题，造成深深的伤害，无法提供持久的解决方案。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世6月22日在梵蒂冈宗座大楼书房窗口带领信众诵念《三钟经》，然后说：“从中东，尤其是伊朗，不断传来令人不安的消息。这悲惨局势也笼罩著以色列和巴勒斯坦，在此背景下，人们日复一日的苦难很可能会被遗忘，特别是加沙和其它地区的苦难，那里对充分人道主义援助的需求日益迫切。”

接著，教宗指出，“今天，人类比以往任何时候都更加疾呼、祈求和平”。这呐喊声要求“负起责任和运用理性”，它“绝不能被武器的巨大响声和煽动冲突的言辞”掩盖过去。“国际社会的每个成员都负有道德责任，也就是：要在战争的悲剧成为一个无法挽回的深渊之前予以制止。在人类尊严受到威胁时，没有任何一个冲突是‘遥不可及’的。”

教宗说，“战争并不能解决问题，反而会加以扩大，在各民族的历史上留下深深的创伤，这创伤需要好几代的努力才能治愈。任何借由武器取得的胜利，都无法弥补母亲们的痛苦、孩子们的恐惧和被偷走的未来”。

最后，教宗呼吁道：“愿外交工作能使武器噤声！愿各国以和平行动、而不是暴力和流血冲突，来勾勒自己的未来！”

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